L’Eredità Summer, il colpo di scena inaspettato: la Ghigliottina beffa il campione a un passo dal bottino

IPA Marco Liorni

Sono le 20,35. Tutti siamo sul divano, prima o dopo aver cenato, e ci sentiamo dei piccoli geni della TV. Poi però guardi quello che è successo il 23 luglio all’Eredità Summer e capisci che il confine tra il vincere una fortuna e rimanere a bocca asciutta è sottile come un foglio di carta. Un po’ come quando ad Affari Tuoi fai il fenomeno per un’ora, rifiuti duecentomila euro con il sorriso smagliante del grande stratega e alla fine te ne torni a casa con il pacco da cinque euro e tanti cari saluti. Stavolta la punizione divina del palinsesto è toccata a un concorrente davvero bravo, finito dritto dentro a una beffa da manuale.

Dalla Scossa ai duelli, la cavalcata di Federico verso la finale

Negli studi Fabrizio Frizzi, un sempre impeccabile Marco Liorni si è ritrovato a gestire una puntata iniziata con i soliti ritmi serrati. Tra facce già viste in cerca di riscatto e nuovi arrivati pronti a dare battaglia, il primo scivolone è arrivato puntuale con la Scossa. Il tema scottante erano gli animali della Foresta Amazzonica. A cadere nel tranello è stata Priscilla, tradita dal camaleonte pantera – che per la cronaca sta in Madagascar, mica in Brasile – e poi eliminata da Maria Assunta.

Superata la prima fase e archiviato il Gioco delle Porte, la gara si è accesa con uno scontro tutto al maschile. Ed è qui che Federico ha ingranato la quarta. Il ragazzo ha messo in piedi una prestazione da manuale: risposte fulminee, una memoria spaventosa e una freddezza che ha lasciato di sasso la concorrenza. Lo stesso Marco Liorni non ha trattenuto l’entusiasmo, come per la vincita di Lorenzo alla Ghigliottina, complimentandosi più volte per come stesse dominando il gioco. Un rullo compressore senza sbavature, dritto verso l’ultimo atto che poteva portarlo molto in alto.

Il cortocircuito alla Ghigliottina, quando il dubbio gioca un brutto scherzo

Arrivato alla Ghigliottina con il posto in puntata già in cassaforte per la sera dopo, il neoeletto campione Federico si è seduto di fronte al lingotto con un bottino potenziale di 42500 euro. Mica spicci.

I cinque indizi della serata erano piazza, storico, futuro, preparare e fausto. Federico, forte della sicurezza mostrata fino a quel momento, piazza d’istinto sul cartoncino la sua risposta: “Finestra”. Poi però, mentre il cronometro corre e la pressione sale, entra in gioco la classica vocina che ti frulla nella testa. Assalito dai dubbi, sceglie di dimezzare il montepremi a 4250 euro pur di elemosinare il sesto indizio e correggere il tiro, virando all’ultimo secondo su “Libertà”. Gelo in studio. La risposta giusta era Evento. Nessuno poteva immaginarlo, nemmeno il Campione, che torna a casa senza un soldo.

In pratica, dopo aver dato una lezione di cultura generale a tutti per un’ora, il campione si è incartato proprio sul più bello, rovinando una gara perfetta per essersi fidato del dubbio anziché del proprio intuito. Roba da mordersi le mani. Comunque poco male: Federico tornerà in carica nella puntata del 24 luglio, e chissà che la lezione con la beffa di ieri non gli serva da lezione per stasera.