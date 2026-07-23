L’Eredità Summer, la Ghigliottina perfetta fa (quasi) dimenticare Affari tuoi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Marco Liorni con Greta Zuccarello e Linda Pani

Nuovo appuntamento con L’Eredità Summer, il game show condotto da Marco Liorni su Rai1, che continua a proporre la versione estiva dello storico quiz con le novità introdotte per questa edizione, chiamato a sfidare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Protagonista della serata del 22 luglio è di nuovo la campionessa Maria Vittoria, che ha dovuto sfidare gli altri concorrenti in gara. Ma dopo il trionfo della puntata ieri, è un altro sfidante a conquistare la vittoria con una Ghigliottina perfetta.

L’Eredità Summer, Marco Liorni e il corpo di ballo che ci fa dimenticare Affari tuoi

Una nuova puntata de L’Eredità Summer: Marco Liorni ha dato appuntamento al pubblico nel nuovo studio, rinnovato per la bella stagione, con una scenografia dai colori freschi e solari, mentre le tradizionali professoresse hanno lasciato spazio a un corpo di ballo formato da due ballerine e due ballerini, pronti a scandire il ritmo del programma a suon di musica.

Tante le novità di questa edizione estiva: se da un lato nel game show sono previsti i giochi più amati del programma, dall’altro cambiano i meccanismi della gara. Ogni settimana, infatti, saranno in gioco dodici concorrenti, dei quali cinque verranno sorteggiati ogni sera per contendersi l’accesso alla celebre “Ghigliottina”.

La partita è subito entrata nel vivo con il gioco della Scossa. Il tema del match? I cibi che evitano il mal d’auto: Maria Assunta sbaglia dando la risposta “patatine fritte”. Di conseguenza prende la Scossa e porta con sé, a rischio di eliminazione, la campionessa Maria Vittoria. La manche si rivela ardua, ma quest’ultima riesce a vincere conquistando il montepremi di Maria Assunta.

E tra un gioco e l’altro L’Eredità Summer non ci fa sentire la mancanza di Affari tuoi: il corpo di ballo e una playlist studiata alla perfezione non fa rimpiangere i momenti leggeri e divertenti del gioco dei pacchi, tra aneddoti e qualche risata. Si prosegue con la manche delle date, che vede finire a rischio eliminazione Priscilla. L’obiettivo è chiaro, ovvero far fuori dal gioco la campionessa Maria Vittoria: la concorrente la trascina con sé e riesce ad aggiudicarsi il suo montepremi.

La sfida finale: Lorenzo e la Ghigliottina perfetta

La partita del 22 luglio prosegue con il Gioco delle Porte: la manche è particolarmente combattuta, tanto che Lorenzo e Priscilla finiscono allo spareggio per sfidare Andrea. È il concorrente ad averla vinta, per uno scontro al maschile per la sfida finale.

E anche in questo caso la partita è accesissima: è Lorenzo ad aggiudicarsi la vittoria dopo uno scontro che tiene il pubblico incollato allo schermo, per arrivare alla Ghigliottina. Ma niente paura per i concorrenti eliminati: ci riproveranno nella puntata di domani, sottoponendosi a un altro sorteggio.

Lorenzo si dimostra un giocatore abilissimo, indovinando la soluzione rifiutando l’aiuto della sesta parola fornito da Liorni. Cinque come sempre le parole che portano alla risoluzione del gioco della Ghigliottina: segno, finale, fuga, punti e tavolino. Per assicurarsi il premio da 70mila euro Lorenzo deve indovinare la parola vincente, che è “Vittoria”. Una ghigliottina ineccepibile che regala il finale perfetto alla puntata.