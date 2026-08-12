La Ruota della Fortuna, Samira Lui con l’abito corallo è una dea e Gerry Scotti diventa rapper

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Gerry Scotti e Samira Lui tornano al timone de La Ruota della Fortuna il 12 agosto 2026. Un appuntamento imperdibile per il pubblico che ormai, da oltre un anno, seguono con passione e fedeltà la trasmissione di Canale 5.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui splendida con l’abito corallo

La puntata del 12 agosto 2026 de La Ruota della Fortuna si è aperta, come sempre, all’insegna della musica, con la band del Fortuna Five pronti ad accogliere Gerry Scotti con le sue canzoni preferite suonate live nello studio del programma.

Poco dopo è stata la volta di Samira Lui, annunciata da Gerry Scotti. La showgirl, come di consueto, ha sceso le scale al ritmo di musica, con un nuovo balletto che ha divertito tutto il pubblico e il conduttore.

“Corallina, ti ho visto brillare, sei corallina”, ha scherzato il presentatore, facendo riferimento all’abito color corallo scelto da Samira Lui.

A sfidare la campionessa Francesca, che aveva confidato a Gerry Scotti di essere arrivata nello show con il sogno di comprarsi casa grazie al montepremi, due concorrenti preparatissimi: Leonardo e Valeria. Nella scorsa puntata l’insegnante Francesca aveva vinto quasi 40mila euro.

“Quando tornerai a scuola dovrai fare una lezione su La Ruota della Fortuna – ha scherzato Gerry Scotti -. La puoi fare anche in inglese visto che è un fenomeno internazionale”.

Poco dopo il conduttore ha rivelato di aver ricevuto un regalo da parte dello sfidante Leonardo: un pumo, ossia una ceramica portafortuna che arriva direttamente dalla Puglia.

Francesca è di nuovo la campionessa, ma fallisce a La Ruota delle Meraviglia

Alla fine a trionfare nella puntata del 12 agosto 2026 de La Ruota della Fortuna è stata Francesca che ha confermato il suo titolo di campionessa dello show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Arrivata a La Ruota delle Meraviglie però Francesca non ha avuto molta fortuna.

La concorrente non è riuscita ad accendere le prime due buste, lasciandole rosse, ha poi tentato il tutto per tutto al Ruba secondi dove però ha sbagliato il quesito su Jovanotti. Anche se la concorrente ha sbagliato il tabellone, la risposta che citava una nota canzone dell’artista, ossia Serenata rap, ha scatenato Gerry Scotti e Samira Lui.

Il conduttore e la showgirl hanno infatti iniziato a cantare e ballare, lanciandosi in una prova di rap. “Oh yeah”, ha concluso Gerry Scotti, mettendo fine all’esibizione improvvisata. Alla fine la campionessa Francesca è tornata a casa con un montepremi finale di 37mila euro. Una cifra che, sommata con quanto guadagnato nelle puntate precedenti de La Ruota della Fortuna, le ha consentito di guadagnare la bellezza di 72.500 euro.

Immancabile il confronto con la puntata precedente quando Francesca, arrivata al gioco finale, era riuscita ad accendere tutte e tre le buste e aveva scelto di tenere l’assegno da 20mila euro, affermando: “Ci vuole rispetto per i soldi” e raccogliendo l’applauso di Gerry Scotti.