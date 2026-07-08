Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna in onda l’8 luglio 2026, conquistando ancora una volta il pubblico con colpi di scena clamorosi, concorrenti preparatissimi e l’intesa fra Samira Lui e Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre per lasciare spazio a Temptation Island

Come di consueto la puntata è iniziata fra allegria e canzoni, con la musica dei Fortuna Five, la band, chiamata così da Gerry Scotti, che ha annunciato l’ingresso in studio del conduttore. E dopo aver svelato i concorrenti arrivati per sfidare la campionessa, il presentatore ha chiamato Samira Lui.

Sorridente e bellissima, la showgirl ha sceso le scale dello studio televisivo con il consueto balletto, indossando un abito bianco, dal sapore vintage, a pois. “Samira è splendida!”, ha esclamato Gerry Scotti, scatenando l’applauso del pubblico.

Immancabile la presentazione della rivista dedicata al gioco di Canale 5. “La Ruota della Fortuna c’è in tutte le librerie e online. Potrebbe essere il libro dell’estate”, ha spiegato Gerry Scotti che ha condotto una puntata decisamente slim e veloce.

La trasmissione, che di solito si allunga sino alle 22, è terminata poco prima del solito orario, probabilmente per lasciare il giusto spazio a Temptation Island, in onda con la terza puntata mercoledì 8 luglio.

Il conduttore non si è perso dunque in scherzi o scambi di battute prolungati con Samira Lui, ma è arrivato dritto sino a La Ruota delle Meraviglie per il grande finale quasi correndo. Una richiesta di Maria De Filippi per non penalizzare lo show? Per ora non è dato saperlo.

“Stasera c’è Temptation Island con Filippo Bisciglia”, ha detto il conduttore, prima di salutare, poco dopo, il pubblico. “Fra poco il falò di Temptation Island, noi torniamo domani”.

Luana è la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna

E la partita? Come sempre a La Ruota della Fortuna nulla è scontato e i colpi di scena sono dietro l’angolo. La campionessa Elisa, che nelle scorse puntate ha accumulato un montepremi di 28.700, ha giocato con grande astuzia la sua partita, mostrando talento e bravura.

“Lei è veramente brava – ha detto Gerry Scotti parlando della campionessa -, gioca con furbizia”.

A sfidarla Daniele e Luana, pronti a combattere per conquistare il titolo. La partita è stata appassionante e non sono mancati momenti di tensione e colpi di scena. In particolare l’ultimo tabellone è stato ricco di emozioni forti con lo sfidante Daniele e la campionessa Elisa che si sono sfidati a colpi di lettere e giri di Ruota.

Il momento decisivo è arrivato quando Daniele ha sbagliato, all’ultimo secondo, la soluzione. “Ti sei bruciato il titolo così, no!”, ha esclamato Gerry, senza riuscire a trattenersi, appassionato in modo genuino al gioco.

Poco dopo a dare la soluzione, a sorpresa, è stata Luana. La giovane calabrese, emigrata in Brianza, ha conquistato così il titolo di campionessa de La Ruota della Fortuna con un montepremi di 16.500 euro.

“Avevi il titolo in mano, sappilo!”, ha concluso Scotti rivolgendosi al povero Daniele.

Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, Luana ha indovinato velocemente sia la prima che la seconda risposta, accendendo due buste. Ha invece sbagliato l’ultima frase.

Alla fine, dopo aver cambiato la sua busta, Luana è tornata a casa con altri 10.000 per un montepremi totale di 26.500 euro.