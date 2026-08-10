Anne Hathaway incinta, il look premaman spiazza: pancione scoperto e jeans sul red carpet

IPA Anne Hathaway, 10 look che hanno fatto la storia

Anne Hathaway porta il pancione sul red carpet e, invece di affidarsi al più prevedibile degli abiti premaman, sceglie di complicare piacevolmente le cose. Alla première mondiale di The End of Oak Street, l’attrice ha trasformato il maternity dressing in un piccolo esercizio di stile, mescolando costruzione couture, denim rilassato e un dettaglio rosso impossibile da ignorare. Il risultato? Un look destinato a dividere, ma certamente non a passare inosservato.

Anne Hathaway incinta, il pancione diventa protagonista del look

Sul red carpet allestito ai Warner Bros. Studios di Burbank, in California, Anne Hathaway ha scelto di non nascondere la sua terza gravidanza dietro volumi morbidi o silhouette studiate per accompagnare discretamente il corpo. Al contrario, l’attrice 43enne ha messo il pancione esattamente al centro dell’outfit, rendendolo parte integrante della costruzione del look.

Il pezzo protagonista è un modello su misura di Atelier Prabal Gurung, una creazione scultorea color azzurro polvere che parte da un collo alto e aderente e lascia completamente scoperte le braccia. La linea cambia però appena arriva all’altezza dell’addome: il davanti si accorcia e risale, quasi come un drappeggio rigido sollevato appositamente per incorniciare il pancione nudo.

Dietro, invece, il tessuto acquista volume e lunghezza fino a trasformarsi in uno strascico importante che sfiora il pavimento. È qui che il look rivela il suo dettaglio più divertente: all’interno dell’azzurro compare un rivestimento rosso acceso, visibile soprattutto lungo i lati e nella parte posteriore della creazione. Un contrasto netto, quasi grafico, che toglie al celeste qualsiasi rischio di apparire troppo lezioso.

Jeans sul red carpet, il maternity look che rompe le regole

Fin qui potremmo quasi parlare di couture. Poi arrivano i jeans. Anne Hathaway ha infatti abbinato il top dall’architettura teatrale a un paio di jeans blu ampi, morbidi e portati bassi sotto il pancione. Una scelta che ribalta completamente il registro dell’outfit. Nessuna gonna da gala, nessun pantalone sartoriale e soprattutto nessun classico abito lungo premaman.

Il denim è volutamente rilassato, con una silhouette wide leg che scende senza aderire alle gambe e crea un contrasto piuttosto netto con la precisione del capo superiore. Ed è proprio questo cortocircuito tra alto e basso, couture e quotidiano, costruzione e nonchalance, a rendere il look così interessante — e anche così divisivo.

Non sorprende, infatti, che sui social l’outfit abbia fatto discutere. Alcuni utenti hanno bocciato apertamente la scelta dei jeans, sostenendo che un top tanto importante avrebbe meritato un abbinamento più elegante. Ma probabilmente è proprio questo il punto: Anne Hathaway non stava cercando un’eleganza rassicurante.

Il suo look premaman sembra piuttosto giocare con quello che ci aspettiamo di vedere da una star incinta su un red carpet. Il pancione non viene semplicemente valorizzato attraverso una silhouette aderente, come accade ormai frequentemente nelle apparizioni delle celebrity, ma diventa quasi una linea di separazione tra due anime dell’outfit. Sopra, un capo costruito come una scultura; sotto, un paio di jeans che potrebbero tranquillamente appartenere a un guardaroba quotidiano.

A completare lo styling ci sono gioielli luminosi ma non eccessivi: orecchini pendenti con pietre, una serie di bracciali sovrapposti e diversi anelli. I capelli castani sono raccolti in una coda alta e liscia, che lascia completamente libero il viso e soprattutto non interferisce con il collo alto del top. Anche qui la scelta è calibrata: con un capo già così voluminoso sul retro, aggiungere onde o un’acconciatura elaborata avrebbe probabilmente appesantito l’insieme.

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