La notizia ha sconvolto milioni di fan di Hazzard: Ben Jones è morto improvvisamente a 84 anni. Il commovente messaggio della moglie rivela gli ultimi istanti della sua vita

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Getty Images Addio a Ben Jones

Per milioni di spettatori era il sorriso rassicurante di Cooter Davenport, il meccanico capace di rimettere in strada la leggendaria General Lee e di risolvere ogni guaio nella contea di Hazzard. Ma Ben Jones è stato molto più di un personaggio televisivo. Attore, uomo di teatro, politico e volto amatissimo della cultura pop americana, è morto all’età di 84 anni dopo un grave infarto. A dare la notizia è stata la moglie Alma Viator, con un messaggio che ha immediatamente commosso fan e colleghi in tutto il mondo.

Come è morto Ben Jones, l’attore di Hazzard

La scomparsa di Ben Jones è arrivata in modo improvviso. Secondo quanto raccontato dalla moglie Alma Viator, l’attore è stato colpito da un infarto fulminante mentre si trovava nella sua abitazione, seduto sulla sua poltrona preferita, pronto a seguire in televisione la partita dei suoi amatissimi Atlanta Braves contro gli Yankees.

“Oggi ho perso l’amore della mia vita”, ha scritto la donna in un lungo post pubblicato su Facebook, accompagnato da una fotografia del marito insieme al loro cane. Un messaggio semplice, intimo e carico di dolore, nel quale ha voluto ricordare l’uomo dietro il personaggio televisivo.

“Ben ha avuto una vita straordinaria, ricca e piena. Ha amato tantissime persone ed è stato ricambiato con lo stesso affetto. Ci mancherà immensamente”, ha scritto.

In poche ore il post è stato sommerso da migliaia di messaggi di cordoglio. Molti fan hanno raccontato di essere cresciuti guardando Hazzard e di aver sempre considerato Cooter uno dei personaggi più autentici della serie. Anche Tom Wopat, interprete di Luke Duke, ha voluto rendergli omaggio con un messaggio commosso.

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“Oggi Hazzard perde un altro membro fondamentale della sua famiglia. Ben era un grande amico e un instancabile sostenitore di tutto ciò che di bello questo mestiere può offrire. Mi sembra di aver perso un cugino Duke”, ha commentato l’attore ricordando il collega con cui aveva condiviso alcuni dei momenti più iconici della televisione americana.

Oltre alla moglie, Ben Jones lascia anche due figli ormai grandi, Rachel e Walker.

Chi era Ben Jones, una vita tra recitazione e politica

Per il pubblico resterà per sempre il meccanico di Hazzard County, presente in ben 142 episodi della serie andata in onda tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Con il suo cappellino, la tuta da lavoro e il carattere generoso, Cooter Davenport era il punto di riferimento dei cugini Bo e Luke Duke e uno dei personaggi più amati dello show.

Eppure la carriera di Ben Jones non si è fermata di certo qui. Dopo aver mosso i primi passi nel teatro universitario con i Carolina Playmakers, l’attore aveva lavorato in produzioni come Moonrunners, Il bandito e la madama, As the World Turns e numerose serie televisive che gli permisero di costruire una lunga carriera sul piccolo e grande schermo.

Alla fine degli anni Ottanta arrivò però una svolta sorprendente. Jones lasciò temporaneamente il set per dedicarsi alla politica e venne eletto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti come esponente del Partito Democratico, rappresentando la Georgia per due mandati consecutivi, dal 1989 al 1993.

In diverse interviste spiegò come la recitazione fosse stata una palestra fondamentale anche per la sua attività politica. Parlare davanti a una telecamera, instaurare un rapporto con il pubblico e comunicare con naturalezza erano, a suo giudizio, competenze preziose tanto sul set quanto nelle aule del Congresso.

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Negli anni successivi Ben Jones non smise mai di coltivare il rapporto con i fan della serie che gli aveva regalato la popolarità. Tornò infatti a vestire i panni di Cooter nei film reunion dedicati a Hazzard e partecipò a convention, incontri pubblici e iniziative dedicate agli appassionati dello storico telefilm.

La notizia della sua morte ha riacceso il ricordo di un’epoca in cui Hazzard era uno dei programmi più seguiti e Cooter Davenport rappresentava il vicino di casa affidabile, sempre pronto a dare una mano.

Con la sua scomparsa se ne va un protagonista della cultura pop americana, capace di attraversare mondi molto diversi – dal teatro alla televisione, fino alla politica – senza perdere quel tratto di genuinità che lo aveva reso così amato da intere generazioni di spettatori.