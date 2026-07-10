Bonnie Tyler, il dolore e l’addio della cugina Catherine Zeta Jones: “Parte della mia vita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bonnie Tyler

Un dolore immenso e un addio personale, fatto di ricordi e affetto: Catherine Zeta Jones ha dedicato un lungo post a Bonnie Tyler, la cantante scomparsa a 75 anni e voce delle hit degli anni Ottanta.

Catherine Zeta Jones ricorda Bonnie Tyler su Instagram

L’attrice e moglie di Michael Douglas ha pubblicato una foto insieme a Bonnie Tyler, raccontando il loro rapporto, fatto di amicizia e confidenze. La cantante infatti era molto più che una collega per Catherine Zeta Jones, ma le due donne erano cugine acquisite.

La cantante infatti è stata legata per oltre 50 anni a Robert Sullivan, il cugino di Catherine. Nel lungo messaggio apparso su Instagram, l’attrice e diva di Hollywood ha parlato del oro legame e ha ricordato la presenza di Bonnie in uno dei momenti più importanti della sua vita: il matrimonio con Michael Douglas.

Fu proprio Bonnie Tyler a cantare la canzone Total Total Eclipse of the Heart alle nozze dell’attrice con Michael Douglas nel 2000. Nello scatto condiviso su Instagram, le due donne sorridono felici insieme.

“Il mio cuore è spezzato dalla notizia che la nostra carissima Bonnie Tyler ci ha lasciati – ha scritto Catherine Zeta Jones – . Bonnie era sposata con mio cugino ed è stata una presenza importante nella mia vita. In questa foto siamo insieme la sera prima del mio matrimonio. Ha cantato al mio matrimonio ed è stata semplicemente straordinaria”.

“Era una donna eccezionale – ha aggiunto la diva, ricordando Bonnie -, con una voce all’altezza del suo straordinario talento. Un’artista unica nel suo genere, che avrebbe potuto facilmente fare anche la comica, perché era una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto. Grazie Bonnie, per la gioia che hai donato a così tante persone. Riposa in pace, splendida signora. Terremo per sempre Keep A Welcome In The Hillsides sulle colline del Galles in tuo onore. Mando tutto il mio affetto a Robert e alla sua famiglia. Che Dio vi benedica”.

Come è morta Bonnie Tyler

A dare l’annuncio della morte della cantante 75enne era stata, qualche giorno fa, la famiglia, in una nota in cui si esprimeva tutto il dolore per questa perdita.

“La famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo dolore la sua improvvisa scomparsa – avevano spiegato in una nota – avvenuta ieri sera in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”.

Vero nome Gaynor Hopkins, la cantante era nata in Galles, diventando ben presto un’icona degli anni Ottanta. Qualche mese fa era stata ricoverata a Faro, in Portogallo, dove possedeva una villa, e aveva subito un intervento urgente all’intestino.

Dopo il successo mondiale della canzone Total Eclipse of the Heart, Bonnie aveva consolidato la sua carriera con altri brani famosi, come Holding Out for a Hero, inserito prima nel film Footloose poi in Shrek 2.

Nel 2013 aveva rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest, nel 2023 aveva ricevuto dalla Corona britannica il titolo di MBE, un prestigioso riconoscimento ricevuto per il suo contributo alla musica.