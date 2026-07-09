Chi è Robert Sullivan, il grande amore di Bonnie Tyler

Ex judoka e imprenditore, Robert Sullivan ha condiviso una vita accanto a Bonnie Tyler

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Getty Images Bonnie Tyler, 10 cose da sapere sulla cantante dalla voce unica al mondo

Per oltre cinquant’anni Robert Sullivan è stato l’uomo accanto a Bonnie Tyler, condividendo con la cantante gallese una lunga storia d’amore vissuta, per quanto possibile, lontano dai riflettori.

Dopo la morte dell’artista, avvenuta l’8 luglio 2026, in tanti si sono chiesti della sua vita privata e del marito che l’ha accompagnata fin dagli inizi della carriera. Sposati dal 1973, i due hanno costruito un rapporto duraturo, mantenendo sempre una certa riservatezza sulla loro quotidianità.

Chi è Robert Sullivan

Robert Sullivan è il marito di Bonnie Tyler. Ex judoka, ha rappresentato la Gran Bretagna ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972 prima di intraprendere la carriera di sviluppatore immobiliare.

È proprio grazie a questa attività che, nel corso degli anni, la coppia ha costruito un importante patrimonio nel settore, investendo in immobili tra Regno Unito, Portogallo e Nuova Zelanda.

Sullivan ha conosciuto Bonnie Tyler prima che la cantante raggiungesse il successo internazionale. Quando si sono incontrati, all’inizio degli anni Settanta, lei muoveva i primi passi nel mondo della musica, mentre lui lavorava in un locale a Swansea.

Da allora ha accompagnato tutte le fasi della sua carriera, dagli esordi con It’s a Heartache fino al successo mondiale di Total Eclipse of the Heart, che nel 1983 l’ha consacrata come una delle voci più amate del pop-rock internazionale.

La storia d’amore tra Robert Sullivan e Bonnie Tyler

Robert Sullivan e Bonnie Tyler si sono conosciuti nel 1970 e si sono sposati nel luglio del 1973. Il loro matrimonio, insieme alla loro storia d’amore, è durato oltre cinquant’anni, accompagnando una carriera che ha portato la cantante gallese sui palchi di tutto il mondo e le ha permesso di pubblicare 18 album in studio.

In un’intervista rilasciata al Guardian, Bonnie Tyler aveva spiegato che il fatto di essersi sposati prima del successo aveva contribuito alla solidità del loro rapporto. La cantante aveva raccontato che, nei primi anni di matrimonio, entrambi avevano avuto “alcune brevi relazioni con altre persone”, episodi che aveva definito “niente di che” perché erano molto giovani.

Quando la sua carriera è poi decollata, Sullivan ha iniziato ad accompagnarla sempre più spesso durante gli impegni di lavoro. “Pensavamo che fosse solo un fuoco di paglia e che sarei tornata a cantare nei locali. Invece è andata sempre meglio”, ricordava.

La coppia non ha avuto figli. La cantante ha raccontato di aver rimandato a lungo l’idea di diventare madre, convinta insieme al marito che ci sarebbe stato sempre tempo. “Dicevamo sempre: ‘L’anno prossimo, l’anno prossimo’”, ricordava in un’intervista. Quando è rimasta incinta, a 39 anni, ha però avuto un aborto spontaneo: un’esperienza che definì “terribile”.

Nonostante l’esperienza traumatica e l’impossibilità di avere figli biologici, la cantante ha spiegato di aver trovato comunque una grande gioia nel rapporto con i suoi nipoti, ai quali era profondamente legata.

Negli anni hanno diviso il loro tempo tra il Galles e il Portogallo, dove possedevano una casa nell’Algarve. Un rapporto costruito lontano dal clamore della cronaca rosa e rimasto solido anche durante i momenti più intensi della carriera della cantante, fino alla sua morte, avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 luglio 2026.