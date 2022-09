Aurora Ramazzotti, le lacrime su Instagram allarmano i fan. E poi spiega il perché

Aveva promesso che sarebbe piano piano tornata a raccontarsi sui social e così sta facendo: Aurora Ramazzotti, da quando ha annunciato di essere in dolce attesa, confermendo le voci dei gossip che ormai si inseguivano da diverse settimane, ha ricominciato a fare storie e a parlare con i suoi tanti follower. E ora attraverso Instagram ha mostrato anche come le emozioni in certi periodi della vita possano essere ancora più travolgenti. Le lacrime, però, hanno allarmato i fan: tanto che poi lei ne ha spiegato la ragione.

Aurora Ramazzotti, la ragione dietro le lacrime su Instagram

Tornare a condividere e poter parlare liberamente del grande cambiamento che sta affrontando insieme al compagno Goffredo Cerza. Aurora Ramazzotti ha aspettato, come è giusto che sia, il momento giusto per dire al mondo della gravidanza. Lo ha fatto con un video ironico ma che in cui non ha perso l’occasione per punzecchiare con leggerezza i gossip che negli anni sono circolati su di lei e che, anche questa volta, l’hanno travolta.

Dopo la bella notizia si è aperta ai follower spiegando perché è stata meno sui social, perché rispetto al passato negli ultimi mesi la sua presenza è stata scostante: “Nell’ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque, ma chi mi segue e mi vuole bene da un po’ sa che sono stata assente – aveva detto Aurora in una serie di storie su Instagram -. È stata scelta consapevole da una parte e necessaria dall’altra per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo”.

Ma ora sta tornando a condividere momenti della sua vita, lo ha fatto anche nelle ultime storie sul suo profilo in cui si è mostrata visibilmente commossa. Uno scatto a cui ha aggiunto una frase sibillina che ha subito allarato i fan: “È ufficiale: non posso più aprire TikTok”. Parole che hanno fatto temere, a chi la segue, che la presentatrice fosse stata vittima di commenti poco carini.

Una preoccupazione che l’ha spinta, successivamente, a spiegare la ragione delle lacrime: “Io sto notando questa cosa che siete diventanti tutti molto apprensivi: oggi ho messo una storia in cui piangevo scrivendo che non potevo più aprire TikTok – ha detto, per poi aggiungere -: non so perché avete dedotto automaticamente che la gente mi insulta. In realtà questa volta non era per quello: semplicemente perché ho gli ormoni a palla e mi viene da piangere per qualsiasi cosa io veda. Anche per una formica che sale su una pianta”.

Aurora Ramazzotti, l’annuncio della gravidanza e le reazioni

Un annuncio atteso, che è arrivato nella maniera più adatta per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ma soprattutto nel momento più giusto. La coppia, in un video pubblicato sui rispettivi account Instagram, ha svelato al mondo di essere in dolce attesa, facendo largo uso di quell’ironia che da sempre contraddistingue Aurora.

E le reazioni non si sono fatte attendere: dall’entusiasmo di Michelle Hunziker, pronta a diventare nonna (giovanissima), alla dedica dolcissima di Eros Ramazzotti dal palco del suo concerto all’Arena di Verona: “Mi stai facendo diventare nonno – ha detto parlando con la figlia tra il pubblico – Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina non importa. L’importante è che stia bene, e che venga in un mondo migliore di questo in cui stiamo vivendo”.

Grandi emozioni non solo per i futuri genitori, ma anche per i nonni: felicità che non hanno più celato, ma condiviso con il mondo.

