“Lo voglio sul palco con me”: Eros Ramazzotti nonno, la sua prima dedica ad Aurora

Fonte: Getty Images Eros Ramazzotti compie 57 anni: le donne della sua vita, comprese le figlie

Eros Ramazzotti sarà presto nonno: sua figlia Aurora (nata dal matrimonio con Michelle Hunziker) ha ufficializzato la sua prima gravidanza, e l’artista ha scelto il palco di un suo concerto per condividere questa immensa gioia con i suoi fan. L’augurio di Eros è che il bimbo o bimba stia bene, e che possa crescere in un mondo migliore rispetto a quello burrascoso che ci circonda negli ultimi anni. A filmare il momento è stata Giulia De Lellis, che ha condiviso la dedica di Ramazzotti alla figlia sui social.

Eros Ramazzotti: la prima dedica da nonno

Eros Ramazzotti, dopo il secco “no comment” dei giorni scorsi, ha finalmente potuto parlare dell’importante novità della sua vita: diventerà nonno. L’artista romano aveva atteso per darne conferma, dando tempo a sua figlia Aurora Ramazzotti, e il compagno, Goffredo Cerza, di essere loro a scegliere il modo e il momento di annunciare il lieto evento.

Eros non ha saputo trattenere la gioia e la commozione sul palco del suo ultimo concerto, presso l’Arena di Verona, dedicando dolcissime parole a sua figlia e al nipotino in arrivo. A immortalare il momento Giulia De Lellis che, nel pubblico dello show, si è trovata per caso a filmare questo gesto davvero inaspettato, poi condiviso nelle sue storie Instagram.

“Mi stai facendo diventare nonno” ha esordito il cantautore romano, rivolgendosi alla figlia seduta tra le prime fila. “Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina non importa. L’importante è che stia bene, e che venga in un mondo migliore di questo in cui stiamo vivendo”.

Parole dolcissime e di commozione, riportate da Giulia che ci ha permesso di ammirare questo attimo così privato e così intenso che Eros ha voluto condividere sul palco con i suoi fan.

Ramazzotti ha anche altri due figli, che presto saranno zii seppur giovanissimi: Raffaella Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, di soli 7 anni. Proprio in occasione del compleanno della sua secondo genita, l’artista aveva ribadito questo concetto della speranza di un mondo migliore: “Corri verso il tuo futuro in un mondo che spero sia migliore di adesso. Ti amo Raffa”.

Un messaggio di positività e di speranza, di un padre, tra un po’ anche un nonno, che sogna una società più pacifica nel quale far crescere figli e nipotini.

Fonte: Instagram

Aurora Ramazzotti conferma: “Certo che sono incinta”

Dopo anni di pettegolezzi, e settimane di un gossip sempre più certo, anche grazie ad alcuni suoi post Instagram, Aurora Ramazzotti ha finalmente annunciato di essere incinta. E lo ha fatto in un modo irriverente: attraverso un video nel quale ripercorre tutte le volte che la stampa ha dato per certa la sua maternità.

Dopo un silenzio iniziale, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha trovato il suo modo, inaspettato, di confermare le voci: anche questo momento, che sembrava volesse restasse intimo, è diventato social, con reazioni contrastanti, tra grandi sostenitori di questo gesto e chi, forse giustamente, lo ha trovato decisamente di cattivo gusto.

Certo è che l’annuncio social è diventato subito virale, e questo è certamente il momento della felicità, non quello delle polemiche.