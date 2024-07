Eros Ramazzotti nuovamente single? Con Dalila è “crisi profonda”

Fonte: IPA Eros Ramazzotti

Da più di un anno, ormai, Eros Ramazzotti fa coppia fissa con Dalila Gelsomino. I due apparivano davvero affiatati e, dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, prima, e con Marika Pellegrinelli, poi, il cantante sembrava pronto a convolare nuovamente a nozze con la bella ex modella. Ma, negli ultimi tempi, la relazione tra il musicista e la fidanzata sembra essersi incrinata e i due starebbero vivendo un momento di profonda crisi. Un indizio social, in particolare, confermerebbe il periodo complicato vissuto dalla coppia.

Eros Ramazzotti, la crisi con Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti è uno dei pilastri della musica italiana e dei cantanti del Bel Paese più amati all’estero. Le sue canzoni hanno fatto sognare delle generazioni e raccontano le emozioni vissute da tutti, tra cui, ovviamente, l’amore. “Stella gemella”, “Ti sposerò perché”, “Fuoco nel fuoco”, queste hit sono famosissime e sono state spesso ispirate dalla vita privata reale del musicista.

Eros Ramazzotti, infatti, ha vissuto degli amori da favola e, dopo due matrimoni, ha ufficializzato il suo rapporto d’amore con Dalila Gelsomino solo nei primi mesi del 2023. La relazione tra i due, però, sembrava essere tanto forte da poter condurre la coppia ben presto al matrimonio. Il cantante e la fidanzata, infatti, apparivano davvero innamoratissimi l’uno dell’altra. Negli ultimi giorni, però, le indiscrezioni hanno svelato che qualcosa tra Eros Ramazzotti e la fidanzata potrebbe essere cambiato.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip, infatti, i due starebbero vivendo una profonda crisi. Le indiscrezioni, infatti, hanno svelato che i due starebbero provando a ricucire la loro relazione ma non avrebbero trovato ancora la via giusta per tornare insieme.

Un fatto oggettivo confermerebbe il periodo difficile della coppia che, infatti, avrebbe già smesso di seguirsi sui canali social: “Tira aria di tempesta tra il cantante e la sua compagna Dalila Gelsomino. Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una crisi profonda che dura da tempo”. La coppia, in ogni caso, non ha commentato la notizia, decidendo, quindi, di non smentire, né confermare, l’indiscrezione.

Eros Ramazzotti, l’amore con Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti ha incontrato Dalila Gelsomino dopo aver chiuso due storie d’amore molto importanti, coronate da altrettanti matrimoni. Il primo, che l’ha legato a Michelle Hunziker, ha lasciato un rapporto molto importante di complicità tra i due, che, adesso, sono felicemente nonni del piccolo Cesare Augusto Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti. Marika Pellegrinelli, seconda moglie del cantante, è diventata, invece, di recente, nuovamente mamma, dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e un periodo difficile, segnato da dei problemi di salute.

Eros Ramazzotti avrebbe cominciato la sua relazione con Dalila Gelsomino nell’autunno del 2022, svelando, invece, il rapporto amoroso a tutti i suoi ammiratori solo nel marzo del 2023. I due, però, sembravano del tutto inseparabili e non mancavano, tra di loro, le dediche social, piene d’affetto. Sulla compagna, infatti, Eros Ramazzotti scriveva su Instagram: “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura”.