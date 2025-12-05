Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gli auguri di Eros per la figlia Aurora

Nessuno potrebbe mai mettere in dubbio l’amore profondo di Eros Ramazzotti per sua figlia Aurora. Il celebre cantautore le ha dedicato quella che è diventata una delle canzoni più famose della storia della musica italiana, L’aurora.

Un brano tornato nuovamente in auge in questo fine 2025. Eros lo ha infatti scelto per una collaborazione speciale, che lo ha visto fianco a fianco con Alicia Keys. L’artista americana ha ovviamente aggiunto una porzione di testo, in questo caso in spagnolo, dedicata a suo figlio. A ciò si è aggiunto un post Instagram con immagini inedite e private. Un regalo di compleanno social per i 29 anni della sua bambina.

Aurora Ramazzotti, gli auguri speciali di papà Eros

Nel videoclip del nuovo singolo con Alicia Keys sono state mostrate immagini di un dolce passato, con Aurora Ramazzotti appena nata e la coppia con Michelle Hunziker ancora salda. Una dolce scena al piano, con papà Eros che fa una serenata alla sua piccola, poggiata sul pianoforte.

Immagini quasi cinematografiche, che nel videoclip vengono alternate ad altre scene. Su Instagram, invece, vediamo la scena in versione integrale.

Il tutto affiancato da una dolce caption: “Eravamo giovani. Auguri amore mio, avanti così”. Più di 60mila mi piace, aggiunti anche da numerosi Vip, come Stefano De Martino ad esempio, ma soprattutto decine di migliaia di fan. Questo video colpisce dritto al cuore, anche perché questo brano è divenuto nel tempo un classico nel raccontare il legame indissolubile tra padri e figli.

Gli auguri di Michelle Hunziker

A girare quel video, privato, intimo e splendido, era stata proprio Michelle Hunziker, al tempo ancora moglie di Eros. La ben nota conduttrice ha voluto a sua volta condividere un messaggio d’amore profondo per sua figlia via social.

“Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità. Condivido queste ‘precious memories’ perché sei proprio tu e ti rappresentano tantissimo. Auguri amore mio ti amo”.

Il tutto ad affiancare una serie di foto dal sapore nostalgico. Gridano anni ’90 e soprattutto amore. A dimostrazione del rapporto ormai saldo e pacifico con l’ex, inoltre, tra gli scatti trova spazio anche Eros. La vera protagonista è però ovviamente lei, Aurora, che si gode questo grande amore infinito.

