Michelle Hunziker: “Vorrò sempre bene a Eros e Tomaso Trussardi”. E parla della setta

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker non è solo una professionista del piccolo schermo molto affermata, ma anche una donna risolta ed equilibrata: mamma e nonna felice a 48 anni, la showgirl ha spiegato di aver fatto tesoro anche delle esperienze più dolorose.

Michelle Hunziker e il rapporto con i suoi ex

Michelle Hunziker ha sempre parlato con grande onestà dei suoi amori, spendendo parole colme di affetto per i suoi ex. Anche in una recente intervista al settimanale F, la showgirl ha spiegato di aver fatto del suo meglio per gestire in modo equilibrato e saggio la fine dei suoi due matrimoni: “I figli si devono sentire amati da entrambi i genitori, sempre. Anche nei momenti di tensione che all’inizio ci sono. Bisogna lavorare perché la famiglia rimanga un sistema stabile, solido, perché il rapporto genitoriale sia altissimo, perché ci sia armonia”, ha raccontato.

Un impegno condiviso da molti, ma a cui solo in pochi riescono a prestare fede: “Prende il sopravvento la rabbia. Non è facile, è un lavoro che devi fare su te stesso. Io ho avuto la fortuna di riuscirci e su questo non transigo. Chiunque arriverà nella mia vita sa e deve sapere che la mia famiglia è la mia famiglia, e che i due papà delle mie figlie sono persone a cui vorrò bene sempre“.

Michelle e la gioia di diventare nonna

Michelle è infatti mamma di tre ragazze: Aurora, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, avute con l’ex marito Tomaso Trussardi. Proprio la sua primogenita, le ha regalato lo scorso anno una delle gioie più grandi, rendendola nonna: “Veder uscire mio nipote dalla pancia di mia figlia, vedere gli occhi di lei, essere spettatrice della loro gioia: se ci penso mi viene ancora da piangere. È la vita che continua e si rinnova, è la conferma che hai fatto qualcosa di estremamente giusto, l’unica forse per la quale meriti di farti i complimenti”.

Con grande onestà, la Hunziker ammette anche di aver provato un’emozione molto diversa quando è nata Raffaela, la prima figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: “Quando ho saputo della bambina ho solo pensato ‘ecco, adesso lui quella cosa la rivivrà, e con un’altra persona’. Un piccolo shock. A tutti quelli che ci sono passati e ci passeranno vorrei dire: è un pensiero perfettamente normale, profondamente umano, non deve generare sensi di colpa”.

Michelle Hunziker, la setta e la maga Celia

Tra i momenti più difficili che la conduttrice italo-svizzera si è trovata ad affrontare, c’è stato anche l’avvicinamento ad una setta, che per 5 anni la isolò da familiari e amici: “Quando vieni accalappiata da un manipolatore è come se fossi un cane che mangia il filetto tutti i giorni in una gabbia dorata. Queste persone ti inondano di apparente amore, poi a un certo punto aprono la gabbia, ti buttano fuori da solo, al freddo, e dicono: vai”.

Nonostante l’esperienza particolarmente dolorosa, Michelle ha saputo trarre un prezioso insegnamento: “Per molti versi è stata una lezione di vita di cui sono grata, perché ho passato dei Natali completamente da sola, io e l’albero. Alla fine però ho imparato a stare bene da sola, e oggi ci sto talmente bene che, se trovo un compagno, deve farmi stare meglio di quanto io stia da sola, altrimenti non è un valore aggiunto per me”. Che dopo la fine della relazione con Nino Tronchetti Provera, la Hunziker riesca a trovare qualcuno che le faccia cambiare idea?

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!