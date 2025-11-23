Sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. E la showgirl è stata già paparazzata insieme ad un altro

IPA Michelle Hunziker

Dopo la fine del secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker non sembra trovare pace in amore. Diverse le relazioni finite male negli ultimi anni e tutte durate una manciata di mesi. A quanto pare sarebbe finita anche la liaison con Nino Tronchetti Provera, che sembrava ben solida e sul punto di fare un passo importante come la convivenza. E la showgirl svizzera è stata già fotografata con un altro accompagnatore.

Michelle Hunziker senza Nino Tronchetti Provera

Alla serata di beneficenza della Fondazione IEO-Monzino, che giovedì 20 novembre ha illuminato Milano con una delle sue notti più eleganti, ha presenziato anche Michelle Hunziker.

La bionda presentatrice è arrivata per sostenere la figlia Aurora Ramazzotti, conduttrice dell’evento, e per partecipare alla cena charity destinata a raccogliere fondi per la ricerca oncologica e cardiovascolare. Un appuntamento che, come da tradizione, ha attirato volti noti dello spettacolo, della moda e dell’imprenditoria, trasformando la solidarietà in un palcoscenico glamour.

A catalizzare l’attenzione, però, non è stata solo la ben nota complicità tra madre e figlia. Al fianco di Michelle, infatti, è comparso un uomo che il settimanale Chi, il primo a pubblicare le foto, identifica come Eric Vandeville. Nessun gesto eloquente, nessuna effusione tra i due: solo una presenza discreta, ma sufficiente ad alimentare curiosità. Tanto più che, in un’occasione così significativa, il grande assente era Nino Tronchetti Provera, negli ultimi mesi compagno della Hunziker.

Un’assenza che molti hanno letto come un segnale. Le domande, inevitabili, si sono moltiplicate: è solo una coincidenza o qualcosa, nella coppia, scricchiola?

A rendere il quadro ancora più enigmatico c’è la recente intervista rilasciata da Michelle al magazine tedesco Bunte, in cui la conduttrice ha evitato ogni riferimento all’imprenditore. Un dettaglio che stride con le parole affettuose pronunciate qualche tempo fa a Verissimo. Quel “no comment” basta a far pensare che la storia sia arrivata ad una fase delicata, molto probabilmente ad un epilogo.

Per ora, nessuna conferma o smentita. Solo una serata scintillante, un accompagnatore inatteso e molte domande sospese nell’aria. Del resto la Hunziker è diventata molto riservata col tempo: preferisce vive le sue storie senza raccontarle.

Michelle Hunziker descrive l’uomo ideale: “Non voglio più soffrire”

In un’intervista rilasciata un anno fa a Der Spiegel, Michelle Hunziker aveva tracciato l’identikit del suo uomo ideale.

“Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica. Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile”.

E ancora: “Voglio un uomo che sia sereno con se stesso, soddisfatto della sua vita, a prescindere da ciò che ha raggiunto. Qualcuno con cui divertirsi, ma anche capace di dire: ‘Non preoccuparti, ci penso io’”.

Dopo la fine con Trussardi qualcuno ha ipotizzato pure un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti ma sembra alquanto improbabile visto che la Hunziker l’ha definito un fratello: “Lui c’è sempre per me. E io ci sarò sempre per lui. È come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale. A volte è incredibile: quando non ci sentiamo per un po’ e magari non sto bene, mi arriva un suo messaggio, ‘Ciao, come stai?’”.

