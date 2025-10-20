Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero già lasciati, secondo le ultime indiscrezioni. Non sono noti, però i motivi di questa presunta decisione

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta portando a termine la sua ultima avventura televisiva al timone di Io Canto Family, dopo un’estate piena di soddisfazioni a livello personale. La conduttrice televisiva, infatti, ha mostrato sui social la sua splendida vacanza in Grecia in compagnia della sua bellissima famiglia e del fidanzato Nino Tronchetti Provera, con cui sembrava aver trovato una nuova solida serenità. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, l’idillio tra i due si potrebbe essere già concluso.

I rumors svelano infatti che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera avrebbero già chiuso la loro storia, dopo solo pochi mesi d’amore.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, storia finita

Michelle Hunziker è una delle presentatrici più apprezzate del mondo della televisione italiana e i suoi show sono sempre molto seguiti dal pubblico da casa, che apprezza le sue doti professionali ma anche la sua innata ironia. Anche le vicende personali della conduttrice raccolgono sempre grande attenzione dei suoi ammiratori, che negli anni hanno seguito con affetto il primo matrimonio con Eros Ramazzotti e quello successivo con Tomaso Trussardi.

Negli ultimi tempi Michelle Hunziker aveva deciso di farsi vedere in pubblico accanto al suo nuovo amore, Nino Trochetti Provera, mostrando apertamente il sentimento che li legava. La presentatrice si era lasciata andare anche a delle dichiarazioni importanti sul suo conto, definendosi innamorata e felice. Ma, adesso, tutto sembra essere cambiato e i due potrebbero aver già chiuso la loro relazione.

Secondo quanto dichiarato da Dagospia, infatti, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero già lasciati: “A Milano danno al capolinea anche la storia tra Michelle Hunziker e Nino Trochetti Provera“. Il forte sentimento descritto dalla conduttrice, quindi, non sarebbe bastato per tenerli uniti e per rendere la loro una storia d’amore una vera e propria favola.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la lite

Le ultime indiscrezioni svelano che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera potrebbero aver chiuso il loro rapporto amoroso, dopo mesi in cui sono apparsi più affiatati che mai. Non sono ancora noti, però, i motivi che potrebbero averli spinti a prendere questa decisione. Negli ultimi tempi, però, si era parlato di una lite tra i due, ripresa dagli strumenti attenti dei paparazzi.

Secondo quanto riportato dal magazine Oggi a metà settembre, infatti, i due si sarebbero incontrati sotto casa della conduttrice televisiva e avrebbero visivamente discusso per poi trovare, in seguito, nuovamente l’armonia in un ristorante poco distante. Non è dato sapere, quindi, se possano essere state delle incomprensioni a causare la presunta fine della relazione amorosa tra i due.

Negli ultimi giorni, inoltre, Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua storia d’amore da favola con Eros Ramazzotti, svelando quanto sia stata difficile la loro separazione: “Sicuramente affronterei in modo diverso, da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta, determinati rapporti. (…) Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.