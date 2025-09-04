Michelle Hunziker ha cominciato una relazione con Nino Tronchetti Provera e di recente ha rilasciato un'intervista, svelando di esserne davvero innamorata

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo molto felice. La conduttrice televisiva, infatti, ha deciso d’uscire allo scoperto con il suo nuovo amore, Nino Tronchetti Provera, con cui fa coppia fissa da diverso tempo. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è apparsa più innamorata che mai del nuovo compagno ma, sempre molto riservata, non aveva mai rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Adesso invece Michelle Hunziker ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua ritrovata felicità durante un’intervista. La conduttrice televisiva ha rivelato di essere davvero innamorata del suo fidanzato.

Michelle Hunziker innamorata di Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker è già tornata a calcare i palcoscenici, dopo una vacanza da sogno in Grecia, raccontata su Instagram con diversi scatti sorprendenti. La conduttrice televisiva si trovava nel paese straniero insieme a tutta la sua famiglia, tra cui la figlia maggiore Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo e il nipotino Cesare Augusto Cerza.

Ma, a sorpresa, anche Eros Ramazzotti ha raggiunto l’ex moglie nella località da sogno, mostrando il grande feeling che ancora li lega. Con loro anche il nuovo compagno di Michelle Hunziker, con cui è uscita allo scoperto nei primi mesi dell’estate. Si tratta di Nino Tronchetti Provera che ha ridato il sorriso alla conduttrice televisiva, dopo la separazione dal secondo marito, Tomaso Trussardi.

Intervista di recente da Bunte.de, la conduttrice televisiva ha raccontato la sua felicità attuale, svelando che lei e il compagno sono molto innamorati: “Sono davvero felice. L’amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte. È il motore della vita. Sono un po’ protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto e lì si vede che siamo innamorati e felici. Ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo che le persone possano proteggerlo”.

La presentatrice è andata oltre la sua proverbiale riservatezza per confermare ciò che era già trapelato dalle ultime paparazzate che l’avevano vista protagonista. Michelle Hunziker ha anche svelato che, chi sta al suo fianco, deve irrimediabilmente scegliere anche un pacchetto completo: “Ho sempre qualcuno che mi sostiene. Poi dici: ‘Tesoro, se vuoi stare con me, questo è il pacchetto'”.

Michelle Hunziker, gli impegni professionali

Michelle Hunziker è uno dei volti di punta della rete televisiva Mediaset e, negli ultimi anni, è stata al timone di diversi programmi televisivi di successo come Michelle Impossible e Io Canto. Ma, nell’ultimo anno, la conduttrice televisiva è stata protagonista anche di uno show internazionale come gli Eurovision Song Contest che sono stati trasmessi in diretta dalla sua Svizzera.

Malgrado i palinsesti della nuova stagione televisiva Mediaset siano stati già presentati, non è chiaro quale produzione verrà data alla presentatrice che, per adesso, è stata impegnata all’estero, visto che ha condotto di recente su SAT.1 il Guinness World Records con Jörg Pilawa. Michelle Hunziker è stata protagonista del prime time del 29 e del 30 agosto con uno show sorprendente in cui sono stati presentati 19 tentativi di record mondiale, tra cui una sfida a braccio di ferro lunga 24 ore.