Michelle Hunziker di nuovo single? La vacanza in Messico da sola con le figlie

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è tornata nuovamente single? Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice avrebbe detto addio a Nino Tronchetti Provera e si sarebbe concessa una vacanza con le figlie in Messico per lasciarsi alle spalle le delusioni sentimentali.

Michelle Hunziker, il viaggio e l’addio a Nino Tronchetti Provera

Secondo quanto riportato da Diva e Donna, Michelle Hunziker sarebbe attualmente single. La storia con Nino Tronchetti Provera, iniziata lo scorso gennaio e vissuta con grande riservatezza, sembrava aver portato serenità nella vita della conduttrice, ma qualcosa si sarebbe rotto.

I primi rumors sulla rottura erano circolati a fine ottobre, ma è stato durante le feste natalizie che i sospetti si sono rafforzati. Nelle foto e nei video condivisi da Michelle su Instagram, tra figli, amici e parenti, di Nino non c’è mai stata traccia, segno di un allontanamento fra i due. “Feste in famiglia dopo l’addio a Tronchetti Provera. Natale da nonna single”, si legge sul settimanale.

La conferma definitiva non è mai arrivata direttamente dalla Hunziker, nota per proteggere con cura la sua privacy, ma l’assenza di Tronchetti Provera nelle celebrazioni e nei momenti social condivisi dalla conduttrice potrebbe essere un chiaro segnale della fine della relazione. In Messico, Michelle ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax solo con le figlie, tra spiagge, sole e momenti di complicità familiare, mostrando serenità e spensieratezza nonostante la rottura.

Negli scatti pubblicati su Instagram, Michelle si rilassa al sole, scherza insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, e si gode la tranquillità della spiaggia.

Gli amori di Michelle, da Eros a Nino Tronchetti Provera

La vita sentimentale di Michelle Hunziker è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica. Il primo grande amore è stato senza dubbio quello per Eros Ramazzotti, con cui la conduttrice ha vissuto una storia molto intensa tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000. Un legame fortissimo che le ha regalato la figlia Aurora e che ancora oggi sopravvive.

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia – ha svelato lei qualche tempo fa -, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.

Dopo Eros, Michelle è stata legata all’imprenditore Tomaso Trussardi. I due si sono sposati nel 2014 e dalla loro unione sono nate le due figlie, Sole e Celeste. Nonostante la separazione avvenuta nel 2022, la presentatrice ha continuato a mantenere un rapporto sereno con l’ex marito, soprattutto per il bene delle figlie, dimostrando maturità e equilibrio nella gestione della vita familiare.

Dopo un lungo periodo da single la storia con Nino Tronchetti Provera, iniziata nel gennaio 2025, sembrava quella giusta, destinata a regalare felicità alla conduttrice. Ora, la presunta fine della relazione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella vita sentimentale di Michelle che sembra sempre più orientata a mettere al centro la famiglia e la propria serenità personale, proteggendola dall’attenzione dei riflettori.

