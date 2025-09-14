Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Per Michelle Hunziker è tornata la stagione dell’amore. Dopo il divorzio da Tomaso Trussardi e alcune relazioni sbagliate, dalla scorsa estate è serena accanto a Nino Tronchetti Provera, uomo d’affari cugino di Giovanni Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni. Una relazione nata in sordina, per caso, ma già molto importante anche se il futuro è ancora tutto da scrivere.

Verissimo, cosa ha detto Michelle Hunziker su Nino Tronchetti Provera

Ospite di Verissimo per parlare della nuova edizione di Io Canto Family, Michelle Hunziker si è aperta anche sulla vita privata. Da mesi il suo cuore è tornato a battere per un uomo speciale: Nino Tronchetti Provera. “Senza amore nulla ha valore, dobbiamo guardare nella stessa direzione, poi ci sono periodi in cui ci convinciamo che stare da soli si sta bene, ma condividere è più bello“, ha esordito la bionda conduttrice.

“Ora sto condividendo, sono agli inizi di una relazione, la vivo con naturalezza e vediamo come andrà a finire. Si chiama Nino, è bello cercare di proteggerla il più possibile, anche per capire, vedremo, speriamo. Andando avanti con l’età uno cerca di capire se si possono innescare tutte le situazioni. Vedremo”.

Con queste parole Michelle Hunziker ha reso ufficiale la storia d’amore con Nino Tronchetti Provera che sta cercando di mantenere riservata, seppur di recente i baci appassionati ai concerti e in barca (e ben documentati dai paparazzi) hanno fatto il giro del web.

Chi è Nino Tronchetti Provera, nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Ma chi è Nino Tronchetti Provera, l’uomo che ha conquistato il cuore di Michelle Hunziker? Classe 1968, romano di nascita, è un imprenditore e manager stimato nel mondo della finanza sostenibile. Dopo la laurea con lode in Economia Aziendale alla Luiss e un MBA all’INSEAD, ha cominciato la sua carriera da McKinsey & Co, dove ha fondato la practice ambientale. E proprio lì capisce che il futuro, per davvero, sarà green.

Nel 2007 ha fondato Ambienta, oggi uno dei più grandi fondi di private equity in Europa specializzati in investimenti sostenibili. Con sede a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce oltre 3 miliardi di euro e ha l’ambizione di finanziare aziende che riducono l’inquinamento, migliorano l’efficienza delle risorse e lavorano per un pianeta più sano.

Un visionario concreto, potremmo dire, capace di coniugare numeri e coscienza ambientale. “L’ambiente non è solo un fatto etico, è un’opportunità di business”, ha detto in un’intervista. Un’affermazione forte, lucida, che racconta bene il suo approccio pragmatico e contemporaneo.

Nino Tronchetti Provera è cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera (ex amministratore delegato di Pirelli) ed è anche lo zio di Giovanni, noto alla cronaca rosa per la sua relazione con Chiara Ferragni. È cresciuto in una famiglia che da generazioni rappresenta uno dei nomi più solidi dell’industria italiana, ma ha sempre preferito muoversi con discrezione, costruendosi una carriera solida e indipendente.

In passato è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e curatrice di eventi d’arte. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. Un padre affettuoso, raccontano fonti vicine, e un uomo dallo stile elegante, mai ostentato, molto attento alla discrezione e alla misura.

La sua esperienza non si limita al mondo della finanza: è stato amministratore delegato di Finsiel, direttore generale di Olivetti, ha partecipato alla fondazione del Kyoto Club ed è presidente della Fondazione Ambienta, oltre che consigliere della Fondazione San Patrignano. Un curriculum vastissimo che lo rende molto più di un “finanziere”: Nino è un uomo d’idee, con uno sguardo aperto sul futuro.

Come si sono conosciuti Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker non ha ancora svelato come è avvenuto l’incontro con Nino Tronchetti Provera ma secondo un’indiscrezione divulgata dal giornalista Alberto Dandolo tutto sarebbe accaduto dopo l’acquisto di un appartamento milanese.

A farli avvicinare un agente immobiliare, che ha proposto lo stesso immobile a entrambi. Nessuno dei due sapeva dell’altro. Alla fine, è stato Nino a concludere l’affare, ma quel confronto – tanto inatteso quanto curioso – è bastato per accendere la scintilla. E ora se son rose fioriranno…