Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, come si sono conosciuti

Michelle Hunziker ha un nuovo amore, e non è più un segreto. Dopo settimane di indiscrezioni e foto rubate, la conduttrice è uscita allo scoperto insieme a Nino Tronchetti Provera, imprenditore dal profilo riservato ma ben noto nel mondo dell’industria. La loro è una storia nata lontano dai riflettori, sbocciata per caso e poi cresciuta con naturalezza, fino a trasformarsi in una relazione solida. Oggi non si nascondono più, e la curiosità del pubblico è tutta per loro.

Come si sono conosciuti

Milano, centro storico, ci troviamo in un appartamento di lusso. E non è l’inizio di un film, ma il principio di una storia d’amore che stava per nascere. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si conoscevano di vista: lui, riservatissimo imprenditore di una delle famiglie più influenti d’Italia; lei, volto amatissimo della televisione, regina dell’intrattenimento e della simpatia. Entrambi frequentavano ambienti vicini, si muovevano tra eventi e cerchie comuni, ma le loro strade non si erano mai davvero incrociate. A raccontare l’aneddoto è Alberto Dandolo per Oggi, che rende conto di come sia avvenuto il primo incontro tra la nuova coppia.

Finché, un giorno, qualcosa – o qualcuno – li ha messi di fronte allo stesso desiderio: acquistare uno splendido appartamento nel cuore di Milano. A fare da cupido inconsapevole, un agente immobiliare, che ha proposto lo stesso immobile a entrambi. Nessuno dei due sapeva dell’altro. Alla fine, è stato Nino a concludere l’affare, ma quel confronto – tanto inatteso quanto curioso – è bastato per accendere una prima scintilla.

Dalla prima telefonata all’amore di coppia

È bastata una telefonata per rompere il ghiaccio. Poi, altre ancora. Le conversazioni si sono fatte più frequenti e i toni sempre più complici, fino ad arrivare a pensare che potesse esserci qualcosa di più. E quella che sembrava una coincidenza simpatica ha iniziato a rivelarsi un incontro significativo. Michelle Hunziker, che da sempre tiene molto alla sua riservatezza, ha trovato in Tronchetti Provera una persona che poteva renderla ancora felice. Lui, distante anni luce dai riflettori e dalla mondanità, ha visto in Michelle qualcosa che va oltre la fama.

L’amicizia si è trasformata in qualcosa di più profondo e senza proclami, senza corse verso le copertine. Almeno, prima che venissero allo scoperto. Una relazione nata lontana dal rumore e cresciuta nel tempo, come quelle che caratterizzano i legami tra le persone lontane dal mondo dello spettacolo e che, in fondo, forse Michelle Hunziker ha sempre sognato davvero.

La prima apparizione ufficiale non è arrivata per caso. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno di mostrarsi in pubblico al concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma. Con loro c’erano anche Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, prossimi alle nozze e già genitori del piccolo Cesare, che oggi ha oltre due anni.

I due si stanno godendo questi primi mesi insieme tra un concerto e una vacanza, la prima delle quali condotta a Capalbio, e pare che non abbiano più intenzione di nascondersi. Quello che sarà potrà suggerirlo solo il tempo, ma ora è il momento di godersi quanto di bello ha concesso loro la vita. Finalmente insieme.