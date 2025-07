Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si frequentano da mesi: tutti i dettagli

Michelle Hunziker è innamorata: prosegue la storia d’amore con Nino Tronchetti Provera, dopo che la coppia è stata sorpresa in pubblico. E ora sono stati avvistati insieme durante una vacanza in barca, un weekend a Capalbio. La storia è ufficialmente confermata: si frequentano da mesi, ma si conoscono da circa un anno. Tutti i dettagli.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la storia è ufficiale: i dettagli

Intenti a scambiarsi effusioni in pubblico, insieme al concerto di Vasco e ora un weekend al mare nella splendida cornice di Capalbio: tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è amore e a confermarlo è anche il settimanale Chi. Il legame sentimentale è vero e va avanti da mesi: non un semplice flirt, ma una storia che ora stanno vivendo alla luce del sole, senza più nascondersi.

Una vacanza romantica per loro, nella cosiddetta “piccola Atene”: come riporta il settimanale, Hunziker e Tronchetti Provera si conoscono ormai da un anno, ma da qualche mese la loro vicinanza li ha portati a fare un passo successivo. Prima cercando di non bruciare le tappe, quindi vivendo il sentimento lontano dalle luci dei riflettori, e ora senza temere gli sguardi indiscreti.

Ma non è tutto: insieme a loro, in questo weekend da sogno, erano presenti le figlie di Tronchetti Provera con le amiche. Quindi le presentazioni in famiglia sono state fatte, e questo amore non è un flirt passeggero, né il classico amore estivo. Anche se c’è da dire che la Hunziker è sempre stata molto riservata riguardo alle sue frequentazioni e anche da Silvia Toffanin a Verissimo non ha mai voluto rivelare più di tanto.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, come si sono conosciuti

Galeotte sono state alcune amicizie in comune e proprio nel mondo dell’imprenditoria: così Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono conosciuti. All’epoca erano entrambi single ed evidentemente è scattata la scintilla. Fino a poco tempo fa, la Hunziker si era dichiarata single, evidentemente per depistare i paparazzi, come aveva raccontato lei stessa.

“Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘Michelle, sei diventata davvero brava’”. In effetti, aveva poi aggiunto una frase sibillina riguardo al suo essere single oggi: “Sì, ancora, non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single“.

In effetti pochi mesi dopo è stata sorpresa con Nino Tronchetti Provera, e poi al concerto di Vasco, dove era presente anche la figlia Aurora Ramazzotti. A Verissimo, da Silvia Toffanin, aveva invece raccontato di sognare un amore come quello della figlia con Goffredo Cerza. “Sarebbe veramente bello trovare qualcuno con il quale avere questa complicità”. E a quanto pare la complicità è stata trovata con Tronchetti Provera, il cugino di secondo grado di Giovanni, l’ex compagno di Chiara Ferragni. Conoscendo la proverbiale riservatezza di Michelle, per uscire allo scoperto è sicura di cosa prova: per lei, è un nuovo inizio. In rosa.