Michelle Hunziker è stata una delle ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo del 22 settembre 2024, in occasione del suo ritorno dietro il bancone di Striscia la Notizia, che partirà, con una nuova edizione, a partire da lunedì 23 settembre 2024. La conduttrice, oltre a presentare il suo nuovo progetto televisivo, ha raccontato la sua vita da mamma di tre figlie e da nonna del piccolo Cesare Augusto Cerza, paragonando la sua vita sentimentale a quella della figlia maggiore, Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker, la felicità per Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker è pronta a condurre, nuovamente, Striscia la Notizia, al fianco di un partner inedito: Nino Frassica. Con loro, nel tg satirico, anche una nuova velina e un velino. La conduttrice televisiva ha raccontato a Silvia Toffanin, la sua vita da nonna. Infatti Sole e Celeste, le figlie minori, provano un po’ di gelosia per il neonato: “Gelose perché si contendono il loro nipotino in una maniera incredibile, poi quest’estate ho sperimentato anche la loro gelosia perché Cesare voleva stare con la nonna e loro, poi, ci rimanevano male”.

La presentatrice tv ha raccontato anche che il nipotino ha cominciato a chiamarla nonna, descrivendolo come un bambino sereno: “Un bambino veramente felice, super sereno, non lo senti mai piangere, se piange è perché veramente ha qualcosa, sai quei bambini veramente dinamici, balla tutto il tempo”. Riguardo alle sue figlie minori ha aggiunto: “Una è in preadolescenza… Dice tutto il contrario di quello che dice la mamma, perché ha undici anni cominciano ad avere queste tempeste ormonali”.

Michelle Hunziker ha confrontato la sua adolescenza con quella delle sue figlie: “Ero terribile, infatti se ci penso oggi, io a undici anni ho veramente fatto penare mia madre in una maniera pazzesca, ero tanto ribelle, molto arrabbiata, con la vita, con tutti, perché avevo vissuto delle situazioni, come tanti altri bambini un po’ particolari, quindi io ce l’avevo a morte con la povera mamma che, invece, doveva lavorare per sostenere me e tutta la situazione. I figli certe cose le comprenderanno sempre più in là… Noi mamme facciamo degli investimenti a lungo termine… A esempio Aurora oggi a 27 anni, il rapporto che ho con lei è talmente bello, talmente simbiotico… Adesso che è mamma ha capito tutto”.

Su Aurora Ramazzotti ha aggiunto che è molto felice di vedere la sua serenità: “Per una mamma sapere che tua figlia è felice, soprattutto negli affetti. Loro sono una coppia veramente molto affiatata e hanno quella complicità che avrei sempre desiderato io nella mia vita con un compagno che è impagabile… La sua mamma ha fatto un po’ più di casino nella sua vita con gli affetti con le emozioni, lei è stata molto fortunata, ma anche se lo merita tanto, perché è una ragazza con una grande sensibilità… Si è meritata questo grande amore”.

Michelle Hunziker, il rapporto con Goffredo Cerza

Michelle Hunziker, durante la sua intervista a Verissimo, ha raccontato anche il suo rapporto speciale con Goffredo Cerza, compagno della figlia Aurora Ramazzotti e padre del suo nipotino, svelando che, tra di loro, si è creata una grande complicità: “La complicità che c’è anche tra me e Goffredo… Un ventottenne ma, in realtà, ha la cultura, la consapevolezza di un quarantenne… Molto responsabile, molto attento e noi, secondo me, abbiamo trovato un punto di unione incredibile, quando è nato Cesare”.

La presentatrice tv ha raccontato che, in sala parto, al momento della nascita del nipotino, si è creato un legame ancora più profondo con Goffredo Cerza: “Ci siamo guardati, io non dimenticherò più lo sguardo di Goffredo in quel momento e lì è nata un’unione molto forte”. Ma anche il ragazzo ha mandato un video messaggio alla suocera con delle parole davvero affettuose: “La vostra famiglia è stata subito accogliente… Ho sempre trovato in te un’alleata, una persona con cui condividere la mia passione per lo sport, la montagna… Non mi hai mai fatto sentire di troppo, anzi, per me, siete come una seconda casa, è sempre stato tutto così, semplice e leggero”.

Parlando del legame, solitamente conflittuale tra suocera e genero, ha aggiunto: “Io e te siamo la prova che non è così. Scherzi a parte ti ringrazio davvero per avermi consegnato, con così tanta fiducia, la persona più importante della mia vita e per esserci sempre per noi. Non lo do per scontato e spero che tu sappia che lo stesso vale per me. Ti voglio bene”.

Infine Michelle Hunziker ha svelato che vorrebbe trovare un compagno, con cui essere così complice: “Sarebbe veramente bello trovare qualcuno con il quale avere questa complicità”.