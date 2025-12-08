Michelle Hunziker scatenata sulla neve con la figlia Aurora e un amico speciale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Michelle Hunziker sembra avere il superpotere di fare tutto con leggerezza: mamma super presente, regina del sorriso e volto amatissimo della TV, sa sempre come districarsi al meglio tra impegni televisivi e nuovi progetti.

Nonostante sia ancora fresca la fine della sua relazione con Nino Tronchetti Provera, la showgirl sembra aver mantenuto intatto il suo sorriso e la sua allegria contagiosa, riuscendo a ritagliarsi momenti preziosi per sé e per la sua famiglia. In questi giorni ha scelto un rifugio speciale, ovvero la neve del Trentino, dove ha festeggiato il compleanno di Aurora insieme al futuro genero e al nipotino Cesare. Con loro anche agli affetti più cari e un amico speciale, per una fuga chic tra piste da sci, tavolate e risate.

Michelle Hunziker, risate sulla neve con Aurora e Jonathan Kashanian

Michelle Hunziker stacca la spina e si gode qualche giorno di vacanza sulle piste innevate del Trentino, in un’atmosfera di famiglia e amicizia che profuma di relax. Da qualche giorno la showgirl è salita in montagna con la figlia Aurora Ramazzotti, il compagno (e futuro marito) Goffredo Cerza, il piccolo Cesare e un gruppo di amici intimi, tra cui Jonathan Kashanian, opinionista e stilista famoso per aver partecipato nel 2004 al Grande Fratello, per celebrare il compleanno di Aurora.

Jonathan è un carissimo amico sia di Michelle che di sua figlia e proprio a casa dello stilista la Hunziker aveva conosciuto qualche anno fa Alessandro Carollo, fisioterapista romano con il quale aveva vissuto una breve storia nel 2023.

Il paesaggio da cartolina, con splendide cime innevate, cielo terso e piste da sci perfette, ha fatto dunque da cornice ad una fuga perfetta dal caos quotidiano.

Miche­lle naturalmente non ha rinunciato al suo look impeccabile con occhiali da sole, giacca tecnica e sci ai piedi, pronta a sfrecciare sulla neve con la consueta eleganza.

Ma il divertimento non si è esaurito sulle piste: tutti si sono poi ritrovati in un bellissimo chalet per una lunga tavolata calda ed accogliente, fatta di chiacchiere e risate, con Michelle che ha immortalato questi momenti nelle stories di Instagram, scherzando anche sul fatto che Jonathan fosse rimasto da solo al tavolo ad aspettare tutto il gruppo.

La Hunziker si gode così il calore familiare dopo le vicissitudini sentimentali degli ultimi tempi e dopo la fine della storia con Nino Tronchetti Provera. Dopo un’intensa e breve relazione infatti, i due si sono detti addio ad ottobre 2025 anche se non sono noti i motivi della rottura e non è dato sapere se siano state delle incomprensioni a causare la fine della relazione o altre motivazioni.

Michelle Hunziker, compleanno in quota per i 29 anni di Aurora

Proprio sulla neve del Trentino Michelle Hunziker ha festeggiato anche il compleanno di Aurora che ha compiuto 29 anni. Per l’occasione naturalmente, oltre a mamma Michelle, c’era il futuro marito Goffredo Cerza, con cui Aurora vive un amore speciale, suggellato dalla nascita del piccolo Cesare, e con il quale convolerà a nozze il 4 luglio 2026.

Con loro anche ovviamente Jonathan Kashanian e il party, in breve, si è trasformato in un palcoscenico improvvisato: microfono alla mano, Michelle, Aurora e gli invitati si sono lanciati in momenti di karaoke sfrenato e in una divertentissima Whitney Houston Challenge, il trend di TikTok che consiste nel centrare, al millesimo, il famoso colpo di batteria prima dell’ultimo ritornello di I Will Always Love You.

Bellissimo anche il post di auguri di Michelle che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso degli scatti di Aurora da piccola, con lei ed Eros Ramazzotti sulla neve, corredati da una dedica dolcissima: “Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità. Condivido queste precious memories perché sei proprio tu e ti rappresentano tantissimo. Auguri amore mio ti amo”.

