Fonte: IPA Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare Cerza

Sono passati due anni da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e oggi è una donna diversa. Un po’ perché la nascita di suo figlio Cesare l’ha fatta crescere rapidamente e un po’ perché quello che sta vivendo è ciò che probabilmente ha sempre desiderato. Lo ha sempre manifestato nei vari post pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, sul quale conduce anche la sua attività di influencer, e che oggi ha utilizzato per fargli gli auguri di compleanno. Sono arrivate poi anche le parole di nonno Eros Ramazzotti, che ha ricondiviso le parole di sua figlia.

La dedica di Aurora Ramazzotti al figlio Cesare

“Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare”, ha scritto Aurora Ramazzotti su Instagram, nel giorno del secondo compleanno di suo figlio Cesare.

Il bambino, che è il primo nipote di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è nato il 30 marzo 2023 in Svizzera, proprio come la sua mamma. Da quel momento, le loro vite sono state completamente stravolte e niente è stato più come prima. Dal lavoro alle vacanze, l’intera famiglia si è adeguata ai bisogni del nuovo arrivato che ha bisogno del supporto di tutti per crescere.

Il matrimonio con Goffredo Cerza

Da quando sono diventati genitori, Aurora e Goffredo non hanno smesso di essere una coppia ma chiaramente hanno concentrato la loro attenzione sul piccolo Cesare. La proposta di matrimonio è arrivata ma la data è ancora da decidersi. Una cosa è certa: per il suo abito da sposa, non ha intenzione di affidarsi a nessuno se non alla sua creatività. Ha già rivelato di essere pronta per disegnare il vestito che indosserà per il giorno più bello della sua vita e al quale sarà presente anche il loro figlio, ormai grande e già capace di articolare le prime parole.

Nel suo percorso di crescita, che sta avvenendo davvero rapidamente, il piccolo Cesare Augusto – che è stato presentato anche al bisnonno Rodolfo Ramazzotti prima che morisse improvvisamente a inizio 2024 – non è mai stato mostrato in volto. Se si fa eccezione per le foto paparazzate al mare e al parco, su cui sua madre Aurora non può avere il pieno controllo, il bambino è sempre protetto da occhi indiscreti proprio come avevano deciso per lei i suoi genitori.

Di certo erano tempi diversi ed era più facile tenere al riparo i minori dai fotografi, ma con suo figlio ci sta provando sul serio. Non che non abbia il desiderio di mostrarlo al pubblico che la segue ogni giorno e che è andato già oltre il cognome che porta, ma il bene del piccolo è stato messo giustamente davanti a ogni cosa. E non è stata fatta eccezione nemmeno per il suo compleanno.