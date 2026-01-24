Michelle Hunziker compie 49 anni, la festa in rosso fuoco con gli amici

Un traguardo importante che Michelle Hunziker ha voluto festeggiare con gli amici di sempre e con una se stessa inedita, dal 1990

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha spento 49 candeline oggi, 24 gennaio, scegliendo però di anticipare i festeggiamenti alla sera precedente, circondata dagli affetti più cari. La conduttrice ha atteso lo scoccare della mezzanotte per celebrare il compleanno, circondata da un gruppo selezionato di amici, lontana da lustrini e paillettes ma vicino a ciò che per lei rappresenta davvero il valore di una ricorrenza importante.

Il compleanno di Michelle Hunziker

La festa è stata un momento intimo ma ripreso nelle sue Stories di Instagram, condiviso con gli amici più stretti e con la famiglia. Accanto a Michelle, immancabile la figlia maggiore Aurora Ramazzotti, presente insieme al compagno e futuro marito Goffredo Cerza, a testimonianza di un legame madre-figlia che nel tempo si è trasformato, mantenendo però una forte complicità. La presenza di Aurora ha dato alla serata un tono ancora più personale, sottolineando quanto la dimensione privata resti centrale nella vita della showgirl nonostante il meritato successo riscosso in questi anni.

A rendere l’evento particolarmente suggestivo è stata la scelta musicale: una band dal vivo ha accompagnato la serata con sonorità ispirate agli anni Venti. In perfetta armonia con quest’ambiente, Michelle ha scelto di indossare un abito rosso fuoco, un colore che in questi giorni è tornato alla ribalta a seguito della scomparsa di Valentino Garavani ma che riflette anche la sua personalità energica, quella che l’accompagna da sempre.

Gli amici ospiti

Tra gli ospiti presenti, anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, che col tempo sono diventati buoni amici con cui condividere i momenti più importanti. Ilary Blasi ha partecipato alla festa insieme a Bastian Müller, mentre Anna Tatangelo, da poco diventata mamma della piccola Beatrice, ha regalato un momento speciale esibendosi cantando. Presenti anche Serena Autieri e altri amici storici, a conferma di una rete di relazioni costruite nel tempo e mantenute con discrezione.

Michelle Hunziker è apparsa serena e soddisfatta, segno che il traguardo dei 49 anni viene vissuto come una fase di tranquillità assoluta, in cui carriera, famiglia e amicizie trovano una loro armonia. Questo è quello che ha raccontato anche alla sua se stessa di 36 anni fa in un dialogo ricreato con l’intelligenza artificiale. “Sei felice?”, chiede la Michelle Hunziker del 1990, e la risposta è priva di dubbi: “Sì”, risponde la showgirl.

Da poco tornata single a seguito della rottura con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, Michelle Hunziker ha trascorso un compleanno semplice tra famiglia e amici. Questo è praticamente quello che fa sempre, malgrado si conceda comunque una festa per stare tutti insieme: sono lontani i tempi della mondanità, quando mostrarsi in pubblico sembrava un aspetto imprescindibile della sua vita. Ora che è arrivata alla soglia dei 50 (manca un intero anno da vivere, specifichiamo), preferisce la semplicità a tutto il resto. E la famiglia, con figlie e nipotino, non possono mai mancare quando si tratta di festeggiare le occasioni più importanti. Questo è anche l’anno del matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza: la coppia convolerà a nozze all’inizio di luglio, a distanza di oltre tre anni dalla nascita del piccolo Cesare.