Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, i motivi per cui è finita

Tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe finita per "stili di vita e personalità inconciliabili": cosa dicono le indiscrezioni

IPA Michelle Hunziker

In estate la coppia composta da Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è stata tra le più paparazzate: l’amore raccontato dai giornali, gli scatti insieme, la vicinanza, le presentazioni in famiglia. Poi l’idillio è finito, in autunno, durante i primi freddi, quando si sono raffreddati anche gli animi, secondo le indiscrezioni. E starebbero circolando i primi dettagli sul flirt estivo, pettegolezzi a cui la conduttrice stessa non intenderebbe dare adito.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, perché è finita

Da sempre estremamente riservata sulla propria vita privata, Michelle Hunziker non ha mai parlato troppo del legame con Nino Tronchetti Provera. A Verissimo, a settembre 2025, aveva detto che “l’amore è il motore di ogni cosa. Senza, non ha senso niente”. La sua relazione con Tronchetti Provera, vissuta con “naturalezza”, sarebbe però ormai arrivata al capolinea da tempo.

Ad aggiungere maggiori dettagli sulla fine della relazione è stato il settimanale Oggi, per cui il rapporto sarebbe stato solo un “flirt estivo consumato con l’autunno”, e che tra i motivi addotti ci sarebbero gli “stili di vita e personalità inconciliabili“. Questo secondo alcune persone vicine a Tronchetti Provera. Sarebbe stato lui a troncare il rapporto, ma naturalmente ricordiamo che sono solo indiscrezioni e che i diretti interessati, almeno per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Michelle Hunziker splendida nonna single

Per Michelle Hunziker, il Natale è stato all’insegna della famiglia: ha trascorso le feste con i suoi affetti, un “Natale da nonna single”. Negli ultimi tempi aveva spiegato di desiderare un amore proprio come quello che la figlia Aurora ha con Goffredo Cerza: puro, libero dai drammi, sincero e onesto (e la coppia convola a nozze nel 2026). Tempo fa aveva anche parlato del suo uomo ideale, in occasione di un’intervista concessa a Der Spiegel.

“Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica. Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile”.

L’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è nato per un caso fortuito: si erano conosciuti in un’agenzia immobiliare, interessati allo stesso immobile di pregio. Oggi però di quel flirt estivo rimarrebbe ben poco, e Michelle ha sempre evitato di cedere il passo al pettegolezzo, preferendo la riservatezza (aveva infatti mantenuto inizialmente il massimo riserbo sull’identità del suo nuovo compagno).

Spesso proprio il gossip ha parlato di un riavvicinamento all’ex marito, Eros Ramazzotti, sempre smentito da entrambi: ciò che li lega oggi è una meravigliosa amicizia, e soprattutto il rispetto per la famiglia che hanno creato con la figlia Aurora. Proprio a gennaio 2026, sono stati insieme alla NASA, dove hanno fatto una visita esclusiva insieme alla figlia Aurora. Il momento speciale è stato raccontato dalla stessa conduttrice sui social.

