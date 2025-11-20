Michelle Hunziker parla per la prima volta del matrimonio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano nel 2026 ma Michelle Hunziker pare che sia già prontissima. Le sue parole

IPA Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

A poco più di un anno dall’annuncio delle nozze tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la famiglia torna al centro dell’attenzione. La giovane conduttrice, che pochi mesi fa aveva confidato l’avvio dei preparativi, aveva ammesso con spontaneità quanto l’organizzazione dell’evento la stesse coinvolgendo: “Abbiamo mandato i save the date, a me sembrava lontanissimo e invece quanto manca? Otto mesi? Mi sta salendo anche un po’ di ansietta…”, aveva raccontato parlando del grande passo fissato per il 4 luglio 2026, una data scelta insieme al compagno di sempre, padre del piccolo Cesare e presenza stabile nella sua vita da otto anni.

Ora è la madre, Michelle Hunziker, a rompere il silenzio e a condividere le sue prime impressioni. Lo ha fatto in un’intervista al sito tedesco Bunte, soffermandosi su come stiano procedendo i preparativi e su ciò che immagina per un giorno così significativo, non solo per la figlia, ma per l’intera famiglia.

Aurora Ramazzotti si sposa, le emozioni di Michelle e la reazione della consuocera

Sebbene i dettagli dell’organizzazione restino riservati, Michelle conferma che la coppia è alle prese con le scelte più decisive: “cibo, abito e location”, tre elementi che, secondo la conduttrice, definiscono l’impronta di qualunque matrimonio. Aurora Ramazzotti, racconta la madre, sta affrontando tutto con equilibrio, consapevole dell’impegno che un evento del genere comporta e decisa a creare un’atmosfera fedele al proprio stile.

Michelle Hunziker, dal canto suo, osserva e sostiene, senza invadenza ma con la naturale partecipazione di una madre che sta per vedere la propria primogenita vivere un momento importantissimo della sua vita. E non nasconde ciò che prova: “Probabilmente piangerò molto“, ha ammesso, lasciandosi sfuggire una risata. Alla domanda su come farà a non sciogliersi in lacrime nelle foto, la risposta è arrivata con la consueta ironia che la contraddistingue: trucco waterproof, l’unica opzione possibile.

Il momento di Michelle Hunziker, un nuovo capitolo personale

Accanto alla gioia per Aurora, l’intervista ha toccato anche aspetti della vita privata di Michelle, da anni al centro della curiosità mediatica. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, la conduttrice aveva costruito una nuova famiglia con Tomaso Trussardi, da cui sono nate le figlie Sole e Celeste. Le loro strade si sono però separate nel 2022, segnando l’inizio di una fase personale più intima e riservata.

Negli ultimi tempi si è parlato di alcuni presunti flirt, compreso quello con il manager Nino Tronchetti Provera, relazione di cui Michelle si era limitata a parlare in termini generali proprio sulle pagine di Bunte. Secondo indiscrezioni, anche questa frequentazione sarebbe giunta al termine, ma la conduttrice, di fronte alla richiesta di conferme, ha scelto la via del silenzio, tutelando la propria privacy.

Tra preparativi, emozioni e nuove pagine da scrivere, Michelle Hunziker appare serena, concentrata sul futuro e soprattutto sul ruolo che più la rappresenta: quello di madre. Il matrimonio di Aurora sarà un momento speciale per entrambe, un passaggio che Michelle guarda con orgoglio e con la certezza che, quel giorno, qualche lacrima sarà inevitabile — ma perfettamente gestita con un mascara resistente all’acqua.