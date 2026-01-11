Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazza i concorrenti con una domanda scomoda

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata dell’11 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, colpi di scena e, come sempre, le strategie del Dottore. A guidare il gioco Stefano De Martino che ha ormai plasmato la trasmissione a sua immagine e somiglianza, dando vita ad uno show che diverte e appassiona.

Affari Tuoi, Elena ascolta il fidanzato e sbaglia

A giocare la partita di Affari Tuoi dell’11 gennaio è Elena dal Veneto. La concorrente ha svelato a Stefano De Martino che di professione fa l’impiegata in un’azienda nel settore della sicurezza. Elena ha scelto di giocare ad Affari Tuoi insieme al fidanzato Leonardo, un ex calciatore di serie B. I due hanno rivelato di stare insieme da tre anni, ma sono stati messi in crisi dalla domanda del conduttore sulla convivenza.

“Questo è un tasto dolente”, ha confessato la pacchista, in difficoltà di fronte all’argomento tirato fuori da De Martino. Poco dopo la puntata è entrata nel vivo, con il gioco che ha regalato grandi colpi di scena.

La partita di Elena è cominciata con emozioni forti. Il primo pacco aperto, il numero 16 della Sicilia, conteneva infatti 30mila euro, seguito poco dopo da un altro rosso da 20mila euro. Nei quattro tiri successivi Elena ha scoperto i premi da 50mila euro, il pacco nero, 20 euro e soprattutto 200mila euro. A quel punto il Dottore ha chiamato e ha proposto un cambio, che Elena ha accettato.

Una scelta rivelatasi corretta visto che nel suo pacco originario c’erano solo 500 euro. Il sogno dei 300mila euro è sfumato e in gioco sono rimasti quattro pacchi rossi. Di fronte all’offerta da 10mila euro per cinque tiri, Elena e il fidanzato Leonardo hanno rifiutato.

La partita è proseguita e il tabellone è tornato in equilibrio con tre rossi e tre blu. Il Dottore ha offerto poi 15mila euro, ma Elena ha deciso di andare avanti ed è stata premiata poco dopo con l’eliminazione degli 0 euro, accolta in studio sulle note di Esibizionista di Annalisa. Nonostante un’altra offerta da 15mila euro, la coppia ha continuato a giocare, ma purtroppo sono usciti anche i 100mila euro, lasciando come premio massimo i 75mila euro.

Al tiro finale Elena è arrivata con 15mila euro da una parte e 75mila dall’altra. Il Dottore ha proposto nuovamente il cambio e, seguendo il suggerimento di Leonardo, Elena ha accettato scegliendo il pacco numero 11. Una decisione che si è rivelata sbagliata. Nel pacco c’erano 15mila euro e così la concorrente è tornata a casa con quella cifra, salutando il pubblico tra emozione e applausi.

Affari Tuoi arriva (di nuovo) in prima serata

Affari Tuoi torna a conquistare la prima serata con uno appuntamento speciale dedicato a San Valentino, confermando quanto il celebre game show continui ad essere un punto di riferimento nel palinsesto di Rai 1. Dopo il grande successo della recente puntata evento con la Lotteria Italia che ha raccolto numeri da record, l’azienda di viale Mazzini ha deciso di offrire ai fan uno spettacolo ancora più ampio.

Il 13 febbraio andrà in onda una una versione studiata ad hoc per la serata dedicata agli innamorati. Il programma condotto da Stefano De Martino vedrà coppie di concorrenti mettere alla prova affiatamento e strategia, giocando non solo per grandi premi, ma anche per il cuore. Questa scelta segna un interessante rilancio del format oltre la consueta fascia access prime time, una mossa televisiva che punta a sfidare la concorrenza e a regalare al pubblico una serata di emozioni, gioco e spettacolo in famiglia.

