Affari Tuoi in prima serata a San Valentino, De Martino romantico in sfida aperta con Scotti

San Valentino si avvicina e la Rai sceglie di festeggiarlo con una serata all’insegna dell’amore, del divertimento e delle grandi emozioni e per farlo punta sul suo presentatore migliore: Stefano De Martino. Affari tuoi sta infatti registrando ascolti altissimi e anche lo speciale per la Lotteria Italia è andato molto bene, motivo per cui Viale Mazzini ha deciso di replicare con una serata speciale di nuovo in prima serata, tutta dedicata alle coppie e all’amore. Non si ferma, quindi, la sfida all’ultimo colpo di share con Gerry Scotti, il suo rivale a Mediaset, anzi la competizione si fa sempre più dura (e interessante).

San Valentino con Stefano De Martino: Affari tuoi torna in prima serata

L’appuntamento con lo speciale di Affari tuoi è per il 13 febbraio in prima serata su Rai 1, con la puntata-evento Nella buona e nella cattiva sorte, ovviamente sempre condotta da Stefano De Martino che ormai è, a tutti gli effetti, il volto simbolo della rete ammiraglia Rai. Al centro ci saranno coppie di futuri sposi, chiamate a giocare insieme e a mettersi alla prova non solo con la fortuna, ma anche con l’intesa e la complicità. Lo speciale non può che ricordarci un’altra edizione di grande successo, quella condotta da Carlo Conti qualche anno fa, Affari tuoi (Viva gli sposi!).

Il meccanismo resta quello amatissimo dal pubblico e che ha reso il programma un appuntamento imperdibile nel pre-serale: venti pacchi in studio, un pacco scelto all’inizio del gioco e una serie di decisioni che possono cambiare il destino della serata. In palio c’è un montepremi che può arrivare fino a 300 mila euro, una cifra ambitissima, che per chi sta progettando il matrimonio può davvero fare la differenza.

Stefano De Martino e il successo su Rai 1

La decisione di riportare Affari tuoi in prime time arriva dopo risultati più che incoraggianti. Lo speciale andato in onda il 6 gennaio 2026 per la Lotteria Italia ha infatti registrato numeri da record sfiorando il 36% di share e confermando la solidità del format e il grande feeling di Stefano De Martino con il pubblico di Rai 1.

Proprio il conduttore napoletano, negli ultimi mesi, ha saputo dare al programma un tono più leggero e frizzante, sicuramente coinvolgente, in un mix riuscitissimo di gioco, ironia e momenti di puro intrattenimento. Una formula evidentemente vincente che la Rai sembra intenzionata a valorizzare ancora di più puntando su appuntamenti speciali capaci di allargare il pubblico dell’access prime time anche alla fascia serale.

Gli ospiti dello speciale di San Valentino di Affari tuoi

Per la puntata-evento di San Valentino è già stata confermata la presenza di Herbert Ballerina, ormai spalla fissa e amatissima dai telespettatori. Resta invece aperto il capitolo ospiti: non è escluso che possano unirsi altri volti noti dello spettacolo, ma a oggi nessun nome è trapelato. Gli ingredienti comunque ci sono tutti: storie d’amore vere, un pizzico di tensione, risate e la suspense che solo l’apertura dei pacchi sa regalare.

Affari tuoi in prima serata si prepara così a diventare uno degli appuntamenti più attesi di febbraio. L’amore basterà a portare fortuna? La risposta arriverà il 13 febbraio, pacco dopo pacco.