Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia Nino Frassica e Michelle Hunziker

Dopo la lunga pausa estiva, il palinsesto invernale, proposto da Mediaset, ha già avuto avvio, con la messa in onda di diversi programmi molto amati dal pubblico televisivo, come Grande Fratello, Mattino 5 e Pomeriggio 5. Ma, per altri fortunati show della rete televisiva, non è stata ancora messa in onda la prima puntata. Tra questi anche la nuova stagione di Striscia la Notizia, che debutterà su Canale 5, nella fascia pre-serale, dal 23 settembre 2024, come sempre, alle ore 20.35.

Per questa nuova edizione del tg satirico, tante saranno le novità, proposte ai telespettatori, tra cui un’inedita coppia di conduttori. A presentare lo show, infatti, sono stati chiamati Nino Frassica e Michelle Hunziker, accompagnati non da una coppia di veline, come di consueto, ma da una velina e da un velino.

Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Nino Frassica alla conduzione

Michelle Hunziker e Nino Frassica cominceranno la loro esperienza in coppia sul bancone di Striscia la Notizia a partire da lunedì 23 settembre 2024. Con una coppia così esplosiva, la trasmissione televisiva promette, sicuramente, d’intrattenere il pubblico con una buona dose di risate e con quella punta di satira e ironia, che è la cifra stilistica, da sempre, dello speciale telegiornale.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia

La conduttrice svizzera e il comico siciliano accompagneranno il pubblico televisivo nei primi mesi di un’edizione di Striscia la Notizia, che promette grandi sorprese, già nel sottotitolo: La voce della Complottenza. Antonio Ricci ha spiegato la particolare scelta autoriale: “Complottenza è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto”.

Ma la coppia di conduttori non è l’unica novità che la stagione 2024/2025 presenta al pubblico televisivo. Infatti sono stati scelti dei nuovi inviati, che affiancheranno quelli storici e già amati dal pubblico da casa. Tra di loro Fabio ed Eleonora Caressa, amatissima coppia di concorrenti di Pechino Express che, per il tg satirico, si trasformeranno nei Caressas e assegneranno degli Oscar a tutti i protagonisti dei video più particolari e divertenti selezionati dal mondo dello spettacolo, della politica e del web.

Ma ancora, il comico Antonio Ornano sarà Socialman e scandaglierà il mondo dei social per raccontarne le ultime tendenze, Dario Ballantini, invece, impersonerà il generale Roberto Vannacci. Comincerà una collaborazione anche con Il Grande Flagello, con Fabrizio Gatti e il portale di notizie Dagospia. Infine Roberto Da Crema promuoverà ai telespettatori dei particolari prodotti, di cui politici e volti noti dello spettacolo si vogliono disfare.

Striscia la Notizia, arrivo il velino

Striscia la Notizia, La voce della Complottenza, andrà in onda, con la prima puntata, lunedì 23 settembre 2024, con la conduzione di Nino Frassica e Michelle Hunziker. A ballare sul bancone, invece, ci sarà un’altra inedita coppia, formata da una velina e un velino: “Grande sorpresa anche sul bancone di Striscia: per la prima volta in assoluto in coppia ci saranno una Velina e un Velino. La ballerina 21enne Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti”.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia

Beatrice Coari, bellissima velina mora, è originaria di Genova e ha frequentato il Liceo Linguistico e la facoltà di Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. La ragazza balla da quando aveva quattro anni e, nel 2023, è stata eletta come Miss Miluna Liguria.

Gianluca Briganti, velino biondo per la stagione 2024/2025 del tg satirico, è nato a Viareggio e, anche lui, balla fin da quando era solo un bambino. Il ragazzo è stato già protagonista di diverse trasmissioni televisive e di alcuni musical.