Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Striscia: “In questo clima di complottenza”

Fonte: IPA Michelle Hunziker

È ormai ufficiale: per il decimo anno consecutivo, torna al bancone di Striscia la Notizia una delle coppie più amate, dal feeling televisivo indiscusso, ovvero Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Insieme, ormai, hanno esordito circa dieci anni fa, proprio nella stagione televisiva 2015-2016: da allora, formano un duo solidissimo al timone del tg satirico di Antonio Ricci, ormai “voce della complottenza”.

Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano al timone di Striscia la Notizia

Al timone di Striscia la Notizia dal 24 marzo 2025 torna l’accoppiata super vincente composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Questa per loro è la decima edizione consecutiva che conducono insieme: Michelle, che è anche tra le conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025, torna a Striscia per la 21esima edizione consecutiva, avendo all’attivo ben 1407 puntate nel tg satirico di Antonio Ricci.

“Il mio desiderio di tornare dietro al bancone con il mio compagno ormai di vita rimane immutato e sono carica di energia rinnovata per questa mia 21esima edizione. Non vedo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia televisiva, con Gerry e con il pubblico che ci segue”, ha rivelato la conduttrice. Un ritorno in studio, dunque, non solo all’insegna della professionalità, ma anche dei legami e dell’affetto che ha costruito in questi anni di onorata carriera al servizio di Striscia.

Per Gerry Scotti, invece, il debutto a Striscia la Notizia risale al 1996 e ha preso parte a 632 puntate. “In questo clima di complottenza l’unica certezza che ci rimane è sedersi dietro il bancone di Striscia. Farlo in compagnia di Michelle aggiunge quel sano piacere di connivenza, ormai trentennale. Certo non provoca inappetenza”, ha così commentato il conduttore, che ha avuto la possibilità di fare un debutto importante quest’anno, ovvero co-condurre la prima serata di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti e di Antonella Clerici.

Un duo che funziona

Da lunedì 24 marzo, dunque, ritroveremo Gerry Scotti e Michelle Hunziker dietro il bancone di Striscia la Notizia. Spesso i due si sono prestati a rispondere a numerose domande in occasione delle interviste: così scopriamo che Scotti ha visto praticamente crescere e maturare la Hunziker, che però non ha mai perso la sua iperattività. E il legame tra i due è forte, solido, stabile, non solo professionale: sono “stra-amici”, come ha detto la conduttrice stessa.

“Per esempio, lui prova a circuirmi in maniera esagerata, anche davanti al pubblico. Ma quel che fa più ridere è che quando lo faccio io, fa il prezioso e mi manda a quel paese”. E, in effetti, in parte si somigliano, soprattutto perché entrambi sono abbastanza stacanovisti, sebbene non fanatici, come aveva detto Scotti: “Ci appoggiamo volentieri l’uno all’altra, senza possibilità di invidie. Poi sapete che cosa mi piace di Michelle? Che se capita di dire: ‘Pronti in cinque minuti!’, lei in cinque minuti è sempre pronta”. E a unirli troviamo anche la passione per il cibo, oltre ai valori della vita e della famiglia. Non servono copioni con questo duo: basta uno sguardo per intendersi al volo.