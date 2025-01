Sanremo 2025, Carlo Conti svela gli amici della prima serata: Gerry Scotti e Antonella Clerici

Carlo Conti annuncia i co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025. Gerry Scotti e Antonella Clerici si uniscono al conduttore per un’apertura ricca di emozione

L’attesa per Sanremo 2025 si fa sempre più elettrizzante. Tra anticipazioni e annunci che alimentano l’entusiasmo del pubblico, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha rivelato i nomi dei due amici speciali che lo affiancheranno nella serata inaugurale del Festival: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Due volti amatissimi della televisione italiana che promettono di portare sul palco dell’Ariston un mix di emozione, professionalità e tanto calore.

Sanremo 2025, Conti insieme a Gerry Scotti e Clerici

L’annuncio è arrivato durante una puntata di È sempre mezzogiorno, il programma quotidiano condotto da Antonella Clerici su Rai 1, dove Carlo Conti si è collegato in diretta per svelare la notizia.

“Quando ho parlato di due amici speciali, tutti hanno pensato a Panariello e Pieraccioni, ma ho voluto sorprendere tutti”, ha spiegato Conti. E che sorpresa! Antonella Clerici, icona della Rai, e Gerry Scotti, volto storico di Mediaset, saranno i protagonisti della prima serata, creando un ponte inedito tra le due reti.

La scelta non è solo televisivamente strategica, ma carica di significato. Conti ha voluto sottolineare come il Festival di Sanremo sia un momento di unione e amicizia, richiamando l’idea di un evento corale e inclusivo.

E Gerry Scotti, emozionato, non ha tardato a scherzare: “Nella prima serata saremo lì a supportarti e tu ci sopporterai. Un presentatore di 100 chili non c’è mai stato!”. Un mix di ironia e sincerità che preannuncia una serata all’insegna del divertimento e della complicità.

Il ritorno di Antonella Clerici

Antonella Clerici, volto amatissimo del pubblico, non è nuova al palco dell’Ariston. Ha condotto Sanremo in solitaria nel 2010, affascinando il pubblico con la sua eleganza e spontaneità, ed è tornata come co-conduttrice nel 2020, accanto ad Amadeus. Quest’anno segna la sua quarta partecipazione al Festival, e la sua presenza promette di aggiungere un tocco di dolcezza e calore alla serata inaugurale.

Il debutto di Gerry Scotti

Per Gerry Scotti, invece, sarà una prima volta assoluta a Sanremo. Nonostante la sua lunghissima carriera, che include programmi iconici come Passaparola, La Corrida e Striscia la Notizia, il conduttore non aveva mai calcato il prestigioso palco dell’Ariston. Un debutto attesissimo, reso ancora più speciale dalla collaborazione con Conti e Clerici.

Un Festival ricco di sorprese

La serata inaugurale dell’11 febbraio 2025 promette di essere memorabile, con Antonella Clerici e Gerry Scotti pronti ad affiancare Carlo Conti. Il palco vedrà esibirsi i 30 artisti in gara, e tra gli ospiti già annunciati spicca il nome di Jovanotti, che sarà il super ospite musicale della serata. A completare il quadro, un’atmosfera che celebra la musica, l’amicizia e l’eleganza.

Non mancheranno momenti di spettacolo e colpi di scena, con un’attenzione particolare ai look che sfileranno sul palco, da sempre un elemento chiave del Festival.

Gli abiti dei co-conduttori e degli artisti in gara contribuiranno a rendere questa edizione ancora più scintillante, raccontando una storia fatta di moda, eleganza e originalità. A completare il quadro, un’atmosfera che celebra la musica, l’amicizia e il dialogo tra generazioni, unendo il pubblico in una grande festa nazionale.

Con un cast che promette di fare scintille e l’abilità di Carlo Conti nel creare un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, Sanremo 2025 si preannuncia come un evento che non smetterà di stupire, regalando emozioni e ricordi destinati a rimanere impressi nella memoria collettiva.