Ascolti tv del 19 dicembre, Antonella Clerici contro Io sono Farah. Gerry Scotti cerca il riscatto

Su Rai 1 Antonella Clerici ha condotto l'ultima puntata di "The Voice Senior". Su Canale 5 Gerry Scotti non accetta di essere alla pari con Stefano De Martino

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Aggiornato:

Ascolti tv del 19 dicembre, Antonella Clerici contro Io sono Farah. Gerry Scotti cerca il riscatto
IPA
Antonella Clerici

La serata televisiva del venerdì ha un’unica protagonista, Antonella Clerici, che su Rai 1 ha condotto The Voice Senior, mentre Canale 5 ha mandato in onda una puntata di Io sono Farah.

Il Natale si avvicina e anche The Voice Senior è giunto al gran finale. Venerdì 19 dicembre, Antonella Clerici ha condotto l’ultima puntata su Rai 1. Su Canale 5 Farah e Tahir sono pronti a sposarsi alla tenuta degli Akingi, ma mentre stanno per firmare l’atto di matrimonio, gli uomini di Orhan sferrano il loro attacco.

Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato dell’omicidio di Chiara Poggi. Mentre su Italia 1 è andata in onda la partita di Supercoppa Bologna-Inter. Su Rai 2 è stato trasmesso il film Mulan e su Rai 3 il documentario Pupi Avati. Che cinema la vita!.

Nel prime time Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 cerca il riscatto, dopo che Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 lo ha raggiunto nello share.

Prima serata, ascolti tv del 19 dicembre

Su Rai1 The Voice Senior ha interessato 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.911.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Mulan intrattiene 947.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video 1.222.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Pupi Avati – Che Cinema la Vita! segna 249.000 spettatori (1.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.138.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 396.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Skyfall ottiene 384.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 546.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 19 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.222.000 spettatori (16.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.033.000 spettatori (20.3%) dalle 20:49 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.774.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.884.000 spettatori pari al 24.5% dalle 20:53 alle 22. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 401.000 spettatori (2%). Su Italia1 la semifinale di Supercoppa Italiana – Bologna-Inter raduna 3.583.000 spettatori con il 18.6% dalle 20 alle 22:10 (solo i rigori dalle 22:03 alle 22:10 a 4.910.000 e il 26%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 974.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.319.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 690.000 spettatori e il 3.6% nella prima parte e 606.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.373.000 spettatori (7%). Su Tv8 Foodish arriva a 363.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 499.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 19 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.099.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.209.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.707.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.569.000 spettatori (17.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (449.000 – 3.7%), Telethon conquista 152.000 spettatori con l’1%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live segna 442.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.241.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 903.000 spettatori (5.1%), mentre Nuovi Eroi sigla 783.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 907.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.014.000 spettatori (5.8). Su La7 Ignoto X raduna 263.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Love Bugs conquista 160.000 spettatori (0.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (375.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 733.000 spettatori con il 4.1%.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!

Antonella Clerici Gerry Scotti NataleStar e Vip