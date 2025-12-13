Ascolti tv del 12 dicembre, Antonella Clerici al top. Per Affari Tuoi poche speranze

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Stefano De Martino

Il venerdì sera televisivo ha solo una grande protagonista, Antonella Clerici, che su Rai 1 ha condotto The Voice Senior. Come di consueto Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della fiction turca, Io sono Farah.

Il resto della programmazione ha visto l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato delle ultime vicende relative al caso di Garlasco, ma anche di Liliana Resinovich. Su Italia 1 è andato in onda Le iene presentano: la cura. Rai 2 ha proposto Operation Napoleon e Rai 3 Farwest. Su La7 Nicola Pievani era ospite a Propaganda Live.

Per quanto riguarda il prime time sembra non ci sia altro da fare che constatare come Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna sia il protagonista indiscusso, un vero e proprio fenomeno degli ascolti tv. Mentre Stefano De Martino rischia sempre più di perdere il posto.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 12 dicembre

