Ascolti tv del 14 novembre, Antonella Clerici in prima serata. De Martino riprende il suo posto

Antonella Clerici è tornata su Rai 1 con "The Voice Senior". Anche Stefano De Martino ha ripreso il suo posto ad "Affari Tuoi" scontrandosi con Gerry Scotti

Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai 1 con The Voice Senior, prendendo il posto di Carlo Conti e del suo Tale e Quale Show. Canale 5 invece non ha fatto cambiamenti di programmazione, mandando in onda una nuova puntata della soap turca, Tradimento.

Dunque, la vera novità televisiva della serata di venerdì 14 novembre è stata Antonella Clerici che ha condotto la nuova edizione di The Voice Senior, al suo fianco abbiamo ritrovato Loredana Bertè, Clementino e Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 il consueto appuntamento con Quarto Grado che si è occupato dei casi di Garlasco e di Pierina Paganelli. Su Rai 3 abbiamo ritrovato FarWest.

Invece Rai 2, al posto degli ATP Finals, ha mandato in onda il film Challengers, mentre Italia 1 ha proposto Le Iene presentano – Inside. E su La7 è tornato Propaganda Live.

Per quanto riguarda il prime time, tutto rientrato nella normalità dopo che Affari Tuoi era stato sospeso per lasciare spazio alla Nazionale di calcio. Quindi Stefano De Martino ha condotto il suo game show e al solito si è scontrato con Gerry Scotti che su Canale 5 ha condotto La Ruota della Fortuna.

