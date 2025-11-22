Ascolti tv del 21 novembre, Antonella Clerici è la regina della serata. E Gerry Scotti il re

Antonella Clerici su Rai 1 ha condotto "The Voice Senior", su Canale 5 c'era "Tradimento". E Gerry Scotti fa il fenomeno: tutti gli ascolti

Il venerdì sera è tornata Antonella Clerici su Rai 1 per condurre la seconda puntata di The Voice Senior, mentre Canale 5 ha trasmesso una puntata della soap, Tradimento.

Dopo l’incredibile successo ottenuto con La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti è tornato al prime time con una puntata tradizionale de La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 ha rinunciato a competere.

Mentre Antonella Clerici con The Voice Senior è stata la protagonista della prima serata, insieme ai suoi giudici, Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Nek e Rocco Hunt. Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato del delitto di Garlasco: gli inquirenti vogliono capire il significato delle frasi pronunciate da Andrea Sempio nelle intercettazioni fatte in auto.

Su Italia 1 è andato in onda Le Iene presentano – Inside, mentre su Rai 3 è tornato Farwest. Rai 2 ha trasmesso il film Charlie’s Angels. Su La7 abbiamo ritrovato Propaganda Live.

Ascolti tv, prima serata del 21 novembre: The Voice Senior vince

Nella serata di venerdì 21 novembre 2025, su Rai 1 The Voice Senior fa commuovere e cantare 2.696.000 spettatori pari al 21.8% di share dalle 22:31 alle 00:45. Su Canale 5 Tradimento piace a 2.016.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai 2 Charlie’s Angels intrattiene 600.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 804.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai 3 FarWest segna 459.000 spettatori (3%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.031.000 spettatori (7.9%). Su La7 Propaganda Live diverte con il suo tono satirico 755.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 Hanno Ucciso l’Uomo Ragno ottiene 545.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 661.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 979.000 spettatori con il 5.5%.

Gli ascolti dell’Access Prime Time: Gerry Scotti domina

Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 3.307.000 spettatori (17.2%) dalle 21:37 alle 22:20. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.553.000 – 22.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.923.000 spettatori pari al 29.1% dalle 20:48 alle 21:55. Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 610.000 spettatori con il 3%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 999.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 943.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.301.000 spettatori (6.2%). Su Rete 4 4 di Sera raggiunge 798.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 816.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.299.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 446.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 434.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv del 21 novembre, il preserale

Su Rai 1 la partita di Coppa Davis – Cobolli-Bergs è vista da 3.040.000 spettatori con il 17.9% dalle 18:13 alle 21:22. Su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.186.000 spettatori (16.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.511.000 spettatori (21.8%) Su Rai 2, dopo TGSport Sera (520.000 – 3.9%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 516.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 728.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio. Su Italia 1 Grande Fratello segna 464.000 spettatori (3.4%), Studio Aperto Mag sigla 427.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. Miami segna 581.000 spettatori (3.3%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.752.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 1.112.000 spettatori (6.1%), mentre Nuovi Eroi sigla 858.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 10 Minuti interessa 894.000 spettatori (5.3%), mentre La Promessa intrattiene 910.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 387.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 417.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (383.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 586.000 spettatori con il 3.3%.

