Ascolti tv del 5 dicembre, Antonella Clerici regina della Rai. De Martino perde posizioni

Antonella Clerici è la regina incontrastata del venerdì sera televisivo. Il 5 dicembre ha condotto su Rai 1 la quarta e ultima puntata di “Blind” per la nuova stagione di The Voice Senior. Mentre Canale 5 ha mandato in onda una puntata della serie turca, Io sono Farah.

Se Antonella Clerici è la regina di Rai 1, Stefano De Martino non è il re. Il suo posto ad Affari Tuoi vacilla, perché è sempre l’eterno secondo nel prime time. Gerry Scotti, che conduce su Canale 5, La Ruota della Fortuna è imbattibile.

Nella prima serata Rai 2 ha trasmesso il film Nella tana dei lupi, mentre su Rai 3 è tornato Farwest. Su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata di Le Iene presentano: la cura. Mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato delle novità sul caso Garlasco. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Ascolti tv 5 dicembre, The Voice Senior vince

Nella serata di venerdì 5 dicembre 2025 The Voice Senior su Rai 1 fa cantare 3.684.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Io Sono Farah piace a 1.601.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai 2 Nella tana dei lupi intrattiene 671.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia 1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 697.000 spettatori con il 6%. Su Rai 3 FarWest segna 465.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.160.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 803.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 282.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 960.000 spettatori con il 5.4%.

Access Prime Time, gli ascolti tv

Su Rai 1 Cinque Minuti interessa 4.159.000 spettatori (21.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.596.000 spettatori (23%) dalle 20:47 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.016.000 – 20.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.277.000 spettatori pari al 26.5% dalle 20:44 alle 21:51. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 461.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 963.000 spettatori (4.9%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.037.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.416.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 904.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 752.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.587.000 spettatori (8%). Su Tv8 Foodish arriva a 420.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 495.000 spettatori con il 2.5%.+

Gli ascolti tv del preserale di venerdì 5 dicembre

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.236.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.391.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.154.000 spettatori (16.8%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.179.000 spettatori (20.3%). Su Rai 2 Mondiali di Calcio 2026 – Il Sorteggio della Fase Finale conquista 474.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia 1 Grande Fratello segna 306.000 spettatori (2.3%) e Studio Aperto Mag sigla 259.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. Miami segna 542.000 spettatori (3.1%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.090.000 spettatori (12.3%). A seguire Blob segna 846.000 spettatori (4.7%), mentre Nuovi Eroi sigla 732.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 10 Minuti interessa 1.031.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 1.035.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 242.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Love Bugs conquista 181.000 spettatori (1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (369.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 598.000 spettatori con il 3.4%.

