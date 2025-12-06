The Voice Senior, le pagelle del 5 dicembre: Loredana e Nek cantano insieme (9), le esclusioni fanno male (5)

IPA Nek a "The Voice Senior"

The Voice Senior è tornato a illuminare le serate di Rai 1 con l’ultima attesissima puntata delle blind auditions. Un programma che dimostra come la musica che il talento non abbiano età. Un format che premia le storie e la passione degli Over60, regalando al pubblico emozioni inedite. Antonella Clerici, perfetta padrona di casa, ha condotto una puntata splendida in cui ha ricordato: “Per voi il senso di questo programma è partecipare”. Non si rincorre il successo o le glorie dello show business, ma ci si esibisce per vivere un momento di espressione totale. Ecco le (nostre) pagelle della serata.

Il duetto tra Loredana Bertè e Nek. Voto 9

Che groove a The Voice Senior! Nella puntata di venerdì 5 novembre si sono incontrate due voci indimenticabili della musica italiana: quelle dei due giudici del programma, Nek e Loredana Bertè. Si sono esibiti sulle note di In alto mare, rendendo al pubblica una splendida versione personale funky tutta da ballare. Un vero regalo per tutti. “I Loredana BerNek!”, ha scherzato Rocco Hunt a fine esibizione.

L’omaggio dei giudici a Vasco Rossi. Voto 8

Alla gara più amata dai Senior di Rai 1 ha partecipato anche Alessandro, 60enne di Sesto San Giovanni, con un passato nella musica. Una storia commovente la sua, poiché ammette di avere sofferto di depressione nel 2010 e di esserne uscito grazie a un percorso di psicoterapia e grazie alla musica. In particolare “Una canzone di Vasco, Vivere, mi ha fatto riamare la vita. Quello che sentivo l’ho trasformato in canzoni, The Voice Senior è una sfida per capire se riesce ancora a trasmettere emozioni”, ha dichiarato prima di salire sul palco. Alla fine si esibisce sulle note di Senza Parole e sceglie Nek come giudice e coach per il suo cammino nel programma. La sua esibizione ha portato a un siparietto molto carino dei giudici, che si sono lanciati in una versione (molto) improvvisata di Albachiara. Bello e a sorpresa. Anche se l’intonazione non è stata precisissima, è passata tutta la volontà di omaggiare un grande della musica italiana con un brano semplicemente iconico.

Esclusioni che fanno male: le squadre complete. Voto 5

Le esclusioni non fanno piacere a nessuno, si sa, ma in The Voice sono obbligatorie. Infatti i quattro coach hanno concluso le blind auditions con 10 cantanti in gara, ma hanno potuto sceglierne solo 6 da portare in semifinale. Alcuni talenti sono stati dolorosamente eliminati, altri invece giustamente premiati. Nel team di Loredana Bertè rimangono Gabriella Vai (60 anni), Glori Sorgato (64 anni), Francesca Visentin (60 anni), Francesca De Fazi (60 anni), Maria Masullo (62 anni) e Marcello Monti (61 anni). Nel team di Arisa ci sono Anna Maria Rossicchi (60 anni), Sonia Milan (66 anni), il duo Roberta Cavalli e Pasquale Di Monte (60 e 65 anni), Giuseppe Nucci (60 anni), Tiziana Rosati (61 anni) e Giovanna Russo (60 anni).

Nella squadra di Nek invece sono stati scelti Jacqueline Schweitzer Savio (91 anni), Tiziano Cavaliere (62 anni), Francesco De Siena (60 anni), Mauro Cianciabella (62 anni), Franco Rapillo (64 anni) e Anna Lorena Lovison (64 anni). Flora Faja (65 anni), Alessandra Aldrelli (60 anni), Pierluigi Lunedei (64 anni), Anthony Jaffa (72 anni), Cosimo Ventruti (60 anni) e Carmelo Sciplino (72 anni) sono i cantanti nella squadra di Clementino e Rocco Hunt.

