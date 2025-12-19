The Voice Senior, le anticipazioni della finale del 19 dicembre: i concorrenti sono pronti a tutto

IPA Antonella Clerici

La finale di The Voice Senior va in onda stasera 19 dicembre su Rai1: si chiude così uno degli show più belli attualmente in onda in televisione. La sesta edizione è arrivata al termine: un’edizione non senza novità, considerando che Gigi D’Alessio ha lasciato la sua poltrona per trasferirsi a Mediaset. Il talent show di Antonella Clerici è dedicato alle voci over 60 del nostro Paese: negli anni, si sono susseguiti tanti concorrenti con una storia da raccontare, oltre che una voce bellissima da far ascoltare. Voci che, per decenni, sono rimaste nell’ombra, in attesa di vivere il loro momento. Ecco le anticipazioni.

Le anticipazioni della finale di The Voice Senior del 19 dicembre

I finalisti in gara sono dodici, tre per ogni team, e sono pronti a dare tutto sul palco con i brani scelti dai coach. Ma la novità della serata è il cambio di prospettiva: per l’ultima puntata, il destino dei concorrenti non sarà più nelle mani dei giudici. Sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decidere chi merita di vincere questa sesta edizione. Anche per Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt la sfida si fa accesa: dopo mesi di lavoro e prove in studio, ora tocca a loro tifare per i propri talenti nella speranza di vederli trionfare.

Per il primo classificato c’è la concreta opportunità di incidere un brano con la Warner Music Italia. Un sogno che si avvera per chi ha passato una vita intera ad aspettare il proprio turno. Per chi dovesse perdere la diretta, niente paura: lo show resta disponibile su RaiPlay, dove tra clip delle esibizioni e momenti dietro le quinte, è possibile rivivere l’emozione della finale in qualsiasi momento, pochi minuti dopo la chiusura del sipario.

Chi si contende la vittoria?

Per il team di Arisa, a scendere in campo saranno Annamaria Rossicchi, Giovanna Russo e Sonia Milan. La coppia esplosiva formata da Clementino e Rocco Hunt punta tutto su Cosimo Ventruti, Pierluigi Lunedei e Carmelo Sciplino, mentre per la squadra di Nek vedremo Francesco De Siena, Jacqueline Savio e Tiziano Cavaliere. Infine, l’anima rock di Loredana Bertè sarà rappresentata da Gabriella Vai, Francesca Visentin e Francesca De Fazi. Una finale che si preannuncia agguerrita, soprattutto dopo il trionfo dell’anno scorso di Patrizia Conte: la vittoria dell’ex concorrente del team di Gigi D’Alessio è ancora impressa nel cuore dei fan del programma.

Dove vedere The Voice Senior e a che ora inizia

L’appuntamento con l’ultima, imperdibile puntata della sesta edizione di The Voice Senior è fissato per questa sera, venerdì 19 dicembre 2025. Lo show prenderà il via a partire dalle 21.30 su Rai 1, subito dopo la chiusura di Affari Tuoi. Per chi preferisce invece la libertà dello streaming o non può seguire la puntata in diretta, nessun problema: la finale è visibile in tv e successivamente on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare ogni singola esibizione e non perdere nemmeno un istante della proclamazione del vincitore. Pronti per emozionarci con The Voice Senior?

