The Voice Senior, anticipazioni del 21 novembre: continuano le Blind Auditions

IPA Clementino e Rocco Hunt

Torna l’appuntamento settimanale con le emozioni e il talento senza tempo di The Voice Senior. Venerdì 21 novembre su Rai1, il talent show condotto da Antonella Clerici alza nuovamente il sipario per la sua attesa seconda puntata di audizioni al buio. Dopo l’esordio di grande successo della scorsa settimana, che ha visto i primi concorrenti over 60 conquistare un posto nei team, la gara entra nel vivo. Il format, che celebra le grandi voci della terza età, promette un’altra serata ricca di performance toccanti e di storie personali che, come sempre, sono l’anima del programma.

The Voice Senior, le anticipazioni del 21 novembre

La sesta edizione del talent ha portato delle interessanti novità nel parterre dei coach, che stasera saranno pronti a darsi battaglia per accaparrarsi i migliori talenti. Al fianco delle confermatissime e amatissime Loredana Bertè e Arisa, ritroviamo anche Clementino. Ma novità più grande è la presenza di Nek, che debutta in questo ruolo, e di Rocco Hunt, che si siede in un’unica poltrona affianco a Clementino, formando un’inedita e vivace “coppia-coach”.

Resta invariata la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico storie di vita e musica. La puntata di stasera proseguirà con la fase cruciale delle Blind Auditions (audizioni al buio). I concorrenti, tutti cantanti con un bagaglio di vita e artistico fuori dal comune, saliranno sul palco e si esibiranno con l’obiettivo di far girare almeno una delle poltrone rosse.

Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare. Anche quest’anno, nella fase delle audizioni al buio i coach potranno contare su due armi: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette a ciascun giudice di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Quella del 21 novembre sarà la seconda tappa verso la scelta dei 24 concorrenti che accederanno alle fasi successive, il Knock Out e, per i migliori, la Finale.

Cosa accadrà nella seconda puntata

Stando alle anticipazioni la puntata di stasera sarà imperdibile: ci saranno momenti di grande commozione, con storie di sogni riposti e poi ripresi in mano, ma anche grandi risate, grazie all’immancabile ironia dei coach. Si prevedono sfide accese tra i giudici per convincere i talenti a scegliere il proprio team, con Loredana Bertè, Arisa e i “nuovi arrivati” pronti a utilizzare ogni arma dialettica per avere la meglio.

Oltre alle performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale – non mancheranno le esibizioni delle guest star di puntata e i duetti dei coach con i concorrenti.

Anche in questa puntata, saranno i coach a decidere chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare ‘Finale’ dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.

Quando e dove vedere The Voice Senior

La nuova puntata di The Voice Senior va in onda il 21 novembre con la conduzione di Antonella Clerici dalle 21.30, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show va in onda contemporaneamente su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

