Anticipazioni The Voice Kids del 10 gennaio: si parte con le Blind Auditions

Dal 10 gennaio, alle 21,30 su Rai1, torna uno degli appuntamenti più attesi del prime time dedicato alla musica: The Voice Kids, la versione junior del celebre talent che mette al centro il talento puro delle voci più giovani del Paese. Bambini e ragazzi tra i sette e i quattordici anni saranno protagonisti di una nuova stagione ricca di emozioni, con la padrona di casa più dolce che ci sia: la meravigliosa Antonella Clerici.

The Voice Kids, le anticipazioni del 10 gennaio

Alla conduzione, come anticipato, ritroviamo Antonella Clerici, presenza ormai imprescindibile del programma, sempre attenta nell’accompagnare il pubblico attraverso il racconto dei sogni dei più piccoli, delle loro paure e della speranza che nutrono verso il futuro. Il suo stile diretto è di certo uno dei punti di forza dello show, soprattutto in un format che richiede delicatezza e attenzione come questo. Ma, d’altronde, lei è davvero abituata: per anni ha condotto Ti lascio una canzone, programma cult del sabato sera da cui è emerso Il Volo. Da Sanremo Young, guidato per meno tempo, è invece venuta fuori una splendida Tecla Insolia, oggi attrice ricercatissima.

Confermatissimo anche il parterre dei coach, reduci dal successo di The Voice Senior: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Cinque personalità artistiche molto diverse tra loro, unite però da una grande esperienza musicale e da una particolare sensibilità nel lavorare con i più giovani. Il loro ruolo non si limita al giudizio tecnico perché sono guide, mentori e, spesso, veri punti di riferimento emotivi per i concorrenti.

Le audizioni al buio

La nuova edizione si apre con le attesissime Blind Auditions, le audizioni al buio che da sempre caratterizzano il format. I coach, seduti di spalle, ascolteranno le esibizioni senza poter vedere chi canta: solo la voce sarà chiamata a fare la differenza. Se colpiti dall’interpretazione, potranno premere il pulsante e voltarsi per assicurarsi il talento in squadra. Nel caso in cui più coach si girino, la scelta finale spetterà al concorrente, chiamato a decidere con chi intraprendere il proprio percorso.

Nel corso delle quattro puntate dedicate alle Blind Auditions, ciascun coach potrà utilizzare due strumenti strategici ormai ben noti: il Super Pass, che consente di mandare direttamente un concorrente in finale, e il Super Blocco, con cui impedire a un altro coach di scegliere un determinato talento. Al termine delle audizioni, ogni squadra sarà composta da nove concorrenti: uno già finalista grazie al Super Pass e otto pronti a sfidarsi nella fase successiva.

Dopo le sfide, emergeranno tre giovani talenti per team che, insieme ai titolari del Super Pass, accederanno al gran finale, in onda sabato 14 febbraio in prima serata su Rai1, quando verrà proclamato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, The Voice Kids è l’adattamento italiano del format internazionale creato da John de Mol, tra i più seguiti al mondo. La regia è affidata a Sergio Colabona. Il programma è disponibile on demand su RaiPlay, dove già durante la messa in onda si potranno rivedere le esibizioni, i momenti più intensi e le clip degli ospiti. Le puntate complete saranno caricate pochi minuti dopo la fine della trasmissione, rendendo l’esperienza accessibile anche oltre i confini nazionali grazie a Rai Italia.

