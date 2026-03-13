Anticipazioni The Voice Generations, le Blind Auditions del 13 marzo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il venerdì sera di Rai1 torna a riempirsi di emozioni e grande musica. Stasera, 13 marzo, alle 21,30 circa, Antonella Clerici ci conduce attraverso la seconda puntata di The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent show che celebra la voce, certo, ma anche i legami che uniscono le persone. Se la musica è un linguaggio universale, qui diventa il filo rosso che percorre le storie di famiglie, colleghi e amici di età diverse, pronti a dimostrare che il talento non ha data di nascita.

The Voice Generations, le anticipazioni del 13 marzo

La puntata di stasera è dedicata alla fase più e amata del programma: le Blind Auditions. Il meccanismo è quello che ha reso il format un successo mondiale, ma con una sfumatura – in questo caso – decisamente più intima. I coach, seduti sulle loro celebri poltrone rosse, daranno le spalle ai concorrenti. Non vedranno i volti, non conosceranno le storie e non sapranno se a cantare siano nonni e nipoti o un gruppo di colleghi affiatati: si lasceranno guidare esclusivamente dalle vibrazioni e dall’armonia delle voci.

Sulle poltrone dei giudici troviamo un quintetto d’eccezione: la grinta di Loredana Bertè, la sensibilità di Arisa, l’esperienza di Nek, l’energia di Clementino e la freschezza di Rocco Hunt. Se una performance colpirà nel segno, il coach potrà premere il pulsante, far ruotare la poltrona e scoprire finalmente chi si nasconde dietro quella magia sonora.

Il Super Blocco

La gara, però, non è fatta solo di cuore, ma anche di sottile strategia. Se più coach dovessero voltarsi contemporaneamente, la palla passerà ai concorrenti, che avranno l’onore (e l’onere) di scegliere con chi proseguire il cammino. Per rendere la competizione ancora più accesa, anche in questa edizione “Generations” i giudici hanno a disposizione il temutissimo tasto Super Blocco. Ogni coach potrà utilizzarlo una sola volta durante le Blind per impedire a un collega di aggiudicarsi un gruppo particolarmente talentuoso, “congelando” di fatto la sua poltrona e sfilandogli il team da sotto il naso.

La selezione di stasera è un passaggio fondamentale. Al termine della terza puntata di Blind Auditions, ogni squadra dovrà essere composta da 7 gruppi. Ma il percorso verso la gloria è ripido: attraverso il meccanismo del Cut, i coach saranno costretti a fare una scelta dolorosa, riducendo i propri team a soli 3 gruppi ciascuno.

Solo 12 formazioni vocali avranno il privilegio di accedere alla spettacolare finale di venerdì 27 marzo, dove verrà proclamato il vincitore di questa edizione. Sarà una serata all’insegna della complicità, dove l’amore per il canto si fonde con il calore degli affetti più cari. Prepariamo i fazzoletti e alziamo il volume: la musica sta per unire le generazioni.

Quando e dove vedere The Voice Generations

La nuova puntata di The Voice Generations va in onda il 13 marzo 2026 su Rai1, alle 21,30 e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show è visibile in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Lo spettacolo è visibile anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale e le clip che via via vengono rilasciate sui canali ufficiali dedicati al programma.