Anticipazioni The Voice Generations, Antonella Clerici torna con il format che unisce musica e affetti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Antonella Clerici

Torna su Rai1 uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo, ovvero The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent che mette al centro dello spettacolo non solo la musica, ma anche i legami tra le persone. Sul palco non saliranno infatti concorrenti singoli, come in The Voice, ma coppie e gruppi uniti da rapporti familiari o di amicizia, pronti a condividere la loro passione per il canto. Come sempre a guidarli ci sarà Antonella Clerici e gli amatissimi giudici del format che, tra performance sorprendenti e storie capaci di commuovere, è pronto a tornare in pista a partire da questa sera.

The Voice Generations 2026, le anticipazioni della prima puntata

Al termine della Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi 2026, torna venerdì 6 marzo su Rai1 The Voice Generations, il talent musicale condotto da Antonella Clerici che, dopo il successo di The Voice Senior e The Voice Kids, ripropone la formula che mescola musica e legami affettivi. Il cuore del programma, giunto alla sua seconda edizione, punta infatti non sui concorrenti singoli ma su coppie o gruppi di persone legati tra loro, che salgono sul palco per condividere una passione comune, quella per il canto.

L’idea come sempre è semplice ma molto efficace dal punto di vista televisivo: sul palco potranno esibirsi madri e figlie, fratelli, nonni e nipoti, coppie di amici o partner che hanno sempre sognato di cantare insieme. La musica diventa così il filo conduttore che unisce generazioni diverse e che racconta storie personali spesso cariche di emozione.

A guidare lo show non poteva che esserci Antonella Clerici, ormai volto simbolo dell’universo The Voice su Rai 1: con il suo stile spontaneo e rassicurante, la conduttrice è riuscita negli anni a trasformare il talent in uno spazio accogliente, dove i concorrenti si sentono liberi di raccontarsi prima ancora di esibirsi, facendo emozionare anche il pubblico a casa.

Naturalmente anche in questa edizione ci saranno le coinvolgenti Blind Auditions, le celebri audizioni al buio che rappresentano la vera firma di The Voice. I coach ascolteranno come sempre le esibizioni seduti sulle loro poltrone rosse, senza vedere chi canta sul palco, e decideranno se girarsi basandosi esclusivamente sulla voce.

Le Blind rappresentano senza dubbio il momento più carico di tensione della puntata, quello in cui bastano poche note per conquistare un giudice e cambiare completamente il destino dei concorrenti.

Anticipazioni The Voice Generations, i giudici del talent

Anche nella nuova edizione di The Voice Generations torna la giuria storica che promette momenti memorabili: a occupare le poltrone rosse ci saranno ancora una volta Arisa, Loredana Bertè, Clementino affiancato da Rocco Hunt e Nek, quattro personalità molto diverse tra loro capaci di rendere il programma vivace e imprevedibile. Arisa porta la sua sensibilità musicale e il suo modo empatico di relazionarsi con i concorrenti, mentre Loredana Bertè resta la regina delle opinioni dirette e senza filtri. Clementino e Rocco Hunt formano invece una coppia energica e ironica che promette battute e siparietti, mentre Nek rappresenta la voce più romantica e melodica del gruppo.

Al di là delle dinamiche tra coach, il vero cuore di The Voice Generations restano però le storie di chi sale sul palco. Il programma punta proprio su questo elemento: raccontare la musica come un linguaggio capace di unire persone di età diverse e di creare momenti di condivisione autentica. Non è raro vedere concorrenti che cantano insieme dopo anni di distanza o famiglie che riscoprono la propria complicità grazie a una canzone.

Dove e quando vedere The Voice Generations

Si parte venerdì 6 marzo all’incirca alle ore 22.00, dopo la Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi 2026, come sempre su Rai1. Gli episodi dello show saranno visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove si potrà recuperare la puntata anche nei giorni successivi alla messa in onda.