Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi 2026: gli ospiti celebri e dove vederla

IPA La fiamma paraolimpica per le Paralimpiadi 2026

Dopo il grande successo delle Olimpiadi Invernali, con numerose medaglie vinte dagli atleti azzurri, è arrivato il momento delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che iniziano proprio il 6 marzo con una spettacolare cerimonia d’apertura. Cresce dunque l’attesa per un evento sportivo di portata internazionale capace di unire spettacolo, emozione e storie incredibili. La cerimonia d’apertura rappresenta da sempre uno dei momenti più suggestivi dei Giochi: luci, musica, ospiti speciali e, soprattutto, l’ingresso degli atleti che arrivano da ogni parte del mondo con le loro storie di forza e determinazione. Un appuntamento che promette di regalare momenti indimenticabili e che segna ufficialmente l’inizio di giorni ricchi di sfide, emozioni e colpi di scena.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, gli ospiti della cerimonia d’apertura

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 stanno per prendere ufficialmente il via e la serata di apertura del 6 marzo promette di essere molto più di un semplice momento sportivo: sarà un vero spettacolo capace di unire emozione, musica e storie di straordinaria determinazione.

Venerdì 6 marzo gli occhi del mondo saranno dunque puntati sull’Arena di Verona, uno dei luoghi più iconici d’Italia, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico scenografico pronto ad accogliere la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici. Proprio come accaduto con i Giochi Olimpici, l’evento inizierà alle 20.00, segnando ufficialmente l’inizio della manifestazione che proseguirà fino al 15 marzo e che vedrà protagonisti centinaia di atleti provenienti da ogni parte del mondo.

Ancora una volta lo sport si intreccerà con lo spettacolo in un racconto visivo pensato per emozionare il pubblico tra coreografie, scenografie spettacolari e momenti musicali che contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva, capace di trasformare la cerimonia in un grande evento televisivo.

Tra gli ospiti musicali attesi figurano nomi importanti della scena contemporanea come Stewart Copeland, storico batterista dei Police, il trio elettronico Meduza e il compositore e pianista Dardust.

Ci sarà inoltre la giovane Mimì Caruso, vincitrice di X Factor nel 2024, e Miky Bionic, il primo DJ al mondo a esibirsi con una protesi mioelettrica avanzata. Attesi anche gli omaggi a Jago, celebre scultore italiano, e a Emilio Isgrò, artista, poeta, romanziere e drammaturgo. Infine al termine della cerimonia sarà suonata la canzone Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, la novità dei volontari

Un altro momento molto atteso della cerimonia sarà come sempre la sfilata delle delegazioni: saranno 665 gli atleti paralimpici pronti a competere nelle diverse discipline invernali, in una parata che porterà sul palco bandiere, colori e identità provenienti da tutto il mondo. Come da tradizione, la Grecia aprirà la sfilata delle nazioni, mentre l’Italia, in qualità di paese ospitante, chiuderà la parata regalando uno dei momenti più emozionanti della serata.

Quest’anno, però, ci sarà anche una novità simbolica: davanti a ogni delegazione non ci saranno i classici portabandiera, ma dei volontari che accompagneranno le squadre, una scelta pensata per sottolineare il valore del lavoro collettivo e di tutte quelle persone che contribuiscono dietro le quinte alla realizzazione dei Giochi. Dunque per l’Italia non sfileranno gli sciatori Chiara Mazzel e René De Silvestro, come pensato inizialmente, ma al loro posto per decisione del Comitato Olimpico Internazionale la bandiera sarà portata dai volontari.

Naturalmente non potrà mancare il momento più iconico e atteso, quello dell’accensione del braciere paralimpico, il gesto che sancirà ufficialmente l’inizio delle competizioni.

Paralimpiadi 2026, dove e quando vedere la cerimonia d’apertura

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 andrà in scena il 6 marzo all’Arena di Verona. L’evento sarà trasmesso anche in tv, per permettere a tutti gli appassionati di fruirne anche da casa. La diretta è prevista su Rai 1 a partire dalle 20.00 circa e sarà disponibile anche in streaming su RaiNews.it e RaiPlay, permettendo di seguire la serata anche online.

Il tema scelto per questa edizione è “Life in Motion”, un messaggio che racconta perfettamente lo spirito delle Paralimpiadi: la capacità di trasformare i limiti in forza e di guardare sempre avanti, con determinazione e coraggio. Le storie degli atleti paralimpici sono infatti spesso racconti di resilienza e passione, percorsi personali che riescono a emozionare il pubblico ben oltre il risultato sportivo.