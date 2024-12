Chi è Mimì Caruso, la vincitrice X Factor 2024

Fonte: Ufficio stampa Sky Mimì Caruso, concorrente e vincitrice di "X Factor 2024"

Giovanissima, sorridente, e con un talento che ha saputo incantare fin dalla sua prima apparizione sul palco di X Factor 2024. Con la sua voce potente e la volontà di mettersi in gioco, Mimì Caruso è apparsa fin da subito una delle voci più promettenti del programma, regalando puntata dopo puntata grandi emozioni che, alla fine, le sono valse il titolo di vincitrice di X Factor 2024. Scopriamo qualcosa in più su di lei e ripercorriamo il percorso all’interno del talent.

Chi è Mimì Caruso, la vincitrice di “X Factor 2024”

Con un nome e un cognome così importanti, Mimì Caruso sembra proprio che fosse destinata a prendere parte al mondo della musica. Classe 2007, la giovane 17enne originaria di Mali e cresciuta nel piccolo comune di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza, ha sempre avuto le idee chiarissime su quello che avrebbe voluto diventare.

Fin da bambina, la ragazza è cresciuta ascoltando soul e jazz: due generi caldi e coinvolgenti proprio come la sua voce, che Mimì utilizza per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni.

Complice anche la vicinanza con suo padre e sua madre, che le ha trasmesso la passione per la musica suonando il piano, la cantante lavora alla sua passione con l’obiettivo di trasmettere il suo mondo interiore per connettersi con gli altri spaziando tra vari generi come il soul, l’indie e l’hip hop.

Prima del suo arrivo sul palco di X Factor, la cantante aveva già scritto due canzoni e stava lavorando a un EP. Due progetti che si aggiungono al suo primo incredibile inedito cantato per la prima volta proprio all’interno del talent: Dove si va, un brano scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

Mimì Caruso, il percorso a “X Factor 2024”

Fin dal primo momento passato sul palco dell’Allianz Arena, quello dedicato alle Audition di X Factor 2024, Mimì è stata in grado di colpire per due cose: la sua giovanissima età e la sua voce intensa, capace di toccare immediatamente le corde emotive del pubblico e dei quattro giudici.

Sarà anche per questo motivo che Manuel Agnelli, giudice ormai navigatissimo, dopo aver ascoltato la sua interpretazione di Figures di Jessie Reyez, ha subito capito che Mimì era un talento da non farsi scappare e ha scelto di utilizzare il suo X Pass.

Da quel momento, Mimì non si è più fermata: dopo aver passato i Bootcamp ed essere rientrata tra i 12 concorrenti in gara oltrepassando lo scoglio degli Home Visit, la cantante ha subito instaurato un bellissimo rapporto con il suo giudice, che ha lavorato con lei per farla crescere e diventare, se possibile, un’artista più completa.

Puntata dopo puntata, Mimì si è misurata con cover di giganti del mondo della musica: da La sera dei miracoli di Lucio Dalla, passando per Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, fino a I will survive di Gloria Gaynor, gli spettatori e i giudici hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla premiandone talento, determinazione e l’immenso rispetto verso brani così complicati e immortali.

Alla finale di Napoli del 5 dicembre 2024, le cose sono apparse chiarissime: dopo un’entusiasmante performance sulle note di Because the night di Patti Smith, un medley dei brani più belli del suo percorso e l’incredibile consenso per Dove si va, il suo inedito, Mimì ha vinto ufficialmente X Factor 2024 davanti alla commozione di Agnelli e il plauso di Paola Iezzi, Jake la Furia e Achille Lauro. Una vittoria meritata che ci ha ricordato che il talento, quando c’è, non può e non deve fare i conti né con l’età né con il genere, perché una voce come quella di Mimì non teme alcun ostacolo.