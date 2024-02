Fonte: IPA Giorgia

L’altezza di Giorgia non è di certo quella fisica. Co-conduttrice di Sanremo 2024, l’artista romana si è sempre distinta per avere uno stile tutto suo, oltre che una voce incredibile, ma è solita applicare un trucco che parrebbe funzionare sui corpi più minuti come il suo. Quando indossa la gonna, infatti, preferisce non ricorrere a mezze misure. L’abbiamo infatti vista spesso con tagli molto corti oppure lunghissimi, a seconda dell’occasione, mostrando un look perfetto per la sua figura esile ma energica, sia nell’esteriorità che nel carattere.

Chi veste Giorgia

Lo stile di Giorgia è molto cambiato nel corso degli anni. Dalla sua vittoria al Festival di Sanremo con Come Saprei sono passati molti anni ed è rimasto poco di quella ragazza dedita a un look che oggi definiremmo mannish. La sua figura si è evoluta con il tempo e oggi ama molto portare la gonna, soprattutto corta, che mette in evidenza le gambe toniche frutto certamente di un allenamento mirato.

A Sanremo 2024 è consigliata dalla stylist Valentina Davoli, alla quale ha richiesto espressamente di stare comoda. Il brand scelto è ancora Dior, come per la discesa in gara del 2023, e in particolare si affida alla sensibilità artistica di Maria Grazia Chiuri. L’artista predilige sempre abiti che la facciano sentire a suo agio, lasciando spesso da parte la moda del momento per portare avanti se stessa. Il suo grande cruccio sono i capelli, che non riesce mai a tenere a bada. Aveva anche spiegato di aver provato a fare da sola, senza mai raggiungere un risultato davvero soddisfacente. Insomma, la sua chioma è davvero ribelle e non c’è mai stato verso di tenerla a posto.

Fonte: IPA

Giorgia, altezza

Giorgia è alta circa 160 cm per 50 chilogrammi di peso. Un’altezza di certo modesta ma che sa valorizzare molto bene, indossando gli abiti giusti per lei. L’artista, nata a Roma il 26 aprile 1971, non è un’amante dei tacchi ma degli stivaletti sì soprattutto di quelli con il tacco squadrato che possono garantirle la giusta comodità.

La parola d’ordine è quindi semplicità e non solo nel look ma anche nei modi, sempre molto garbati e in linea con l’immagine che ha mantenuto in questi tantissimi anni di carriera. Il suo impegno come co-conduttrice al Festival di Sanremo è invece al debutto: un modo per mettere alla prova la sua stylist che deve studiare un abbinamento diverso per una sola serata in cui non è consentito sbagliare.

Da anni, è legata a Emanuel Lo, padre di suo figlio Samuel, con il quale ama condividere poco della loro vita privata. Lui è molto più alto di lei ma questo non ha mai rappresentato un grande problema. Aveva più paura che la lasciasse per una questione d’età, ma dopo diverso tempo, questo pericolo è stato scongiurato. Lui è un professore di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi e lei è stata una dei giudici esterni che, ogni domenica, valutano le esibizioni dei ragazzi del talent.

“Mi chiamava cavallina pazza. È stato bravo perché mi ha educato: tra i due l’emotivamente maturo era lui. Mi ha insegnato cosa vuol dire stare in un rapporto. Ho resistito fino all’ultimo al suo corteggiamento, poi mi sono arresa e ho detto ‘Vabbè, vediamo’. Siamo stati modernissimi quando non lo sapevamo, 20 anni fa. Ora è tutto più normale”, aveva raccontato.