Sanremo 2024, Amadeus annuncia i co-conduttori al Tg1

Non solo Mengoni: Amadues annuncia al Tg i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno a Sanremo 2024. Scopriamoli insieme

Amadeus è pronto: è arrivato il momento di annunciare chi sono i co-conduttori che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 e lo fa al Tg 1 delle 20:00 di mercoledì 29 novembre. Un nome c’era già ed è quello attesissimo di Marco Mengoni. L’annuncio della partecipazione del cantante, vincitore l’anno scorso dell’ambitissima kermesse musicale, è arrivato il 6 novembre in occasione della prima puntata di Viva Rai2!. Inutile dire che l’entusiasmo da parte dei fan è stato tanto e ha accresciuto l’attesa per gli altri conduttori dell’Ariston.

Amadeus annuncia i co-conduttori di Sanremo 2024

Le co-conduttrici di Amadeus saranno: Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini. Mentre il presentatore del sabato sarà Fiorello.

Cosa sappiamo fino ad ora di Sanremo 2024

Alcune notizie nel corso di queste ultime settimane sono state rivelate, con il contagocce, proprio da Amadeus. Una di queste in particolare ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo: “Giovanni Allevi suonerà al Festival di Sanremo 2024“, questo l’annuncio del conduttore. La sua partecipazione è prevista per la seconda serata della kermesse, dopo due anni di assenza dalle scene.

Il pianista suonerà dal vivo, e questa è veramente una lieta notizie. Il musicista sta portando avanti la sua personale lotta contro una malattia vorace e quello al Festival sarà un grande ritorno, attesissimo dai fan e da lui stesso, che, ha ammesso in passato, non vede l’ora di tornare alla musica.

Quando si saprà la lista dei 23 Big in gara

E poi c’è la curiosità più grande: chi saranno i cantanti Big in gara? Questo ancora non si sa, ma quel che è noto è la data ufficiale in cui Amadeus lo annuncerà: domenica 3 dicembre. A rivelarlo è stato il conduttore stesso, che ha fatto sapere di essere pronto a leggere la lista tanto attesa. Sarà ancora il Tg1 a ospitare l’elenco nell’edizione delle 13,30.

Da questa lista mancano i 3 artisti che emergono dalla selezione di Sanremo Giovani e che sono designati nella prima serata di Rai1 dedicata a loro e in onda in diretta il 19 dicembre.