Alessia Marcuzzi è la co-conduttrice di Viva Rai2! Sanremo con Fiorello. Il mattatore siciliano lo aveva promesso: nella sua glass box sono attesi ospiti che sono ancora sconosciuti persino ad Amadeus. E, in questo caso, era all’oscuro di tutto persino la diretta interessata, che ha appreso del suo prossimo impegno in tv da Tg2 Post.

L’annuncio di Fiorello su Rai2: “Avremo una co-conduttrice”

“Anche noi al Festival, nel glass di Viva Rai2!, avremo una ‘cocò’, una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv…”, dice Rosario Fiorello a Tg2 Post da Manuela Moreno, anticipando la presenza della conduttrice romana nella sua glass box sanremese, certo che lei non avrebbe mai rifiutato la sua proposta.

Si torna così indietro di moltissimi anni, almeno 25, e la memoria corre a quel Festivalbar 1999 in cui i conduttori erano proprio loro: Fiorello e Alessia Marcuzzi. Bellissimi, giovani e con una lunga carriera davanti: quella magia è destinata a ripetersi nell’inconsueto DopoFestival che lo showman ha pensato per supportare il suo amico Amadeus, all’ultimo dei suoi cinque Festival di Sanremo consecutivi.

La replica di Alessia Marcuzzi

Si può dire di no a Fiorello? Impossibile. Sembra che Alessia Marcuzzi non ci abbia pensato un secondo e su Instagram è apparsa davvero entusiasta per questo nuovo e inaspettato impegno a Sanremo 2024: “Sì sarò la tua co-co, co-co, co-conduttrice! Fiorello è pazzo, completamente pazzo. Io stavo passeggiando con il mio cane e mi telefonano i miei genitori per dirmi che lui era al Tg2. Lui non mi ha avvisato, ho avuto la sorpresa tramite le telefonate. Mia madre e mio padre mi hanno detto che la richiesta è arrivata in diretta. Ti voglio comunicare caro Fiorello che non ho impegni in quel periodo ma se anche li avessi avuti avrei detto di sìììììììììì“.

La conduttrice romana, che è arrivata in Rai dopo un lunghissimo periodo trascorso in Mediaset, è reduce dal buon riscontro per Boomerissima ma è attualmente libera da impegni televisivi. Non che questi le avrebbero impedito di essere a Sanremo: alla chiamata di Fiorello non si può di certo rinunciare. Un ingaggio davvero speciale e in diretta, che nessuno si aspettava. Un po’ come è abituato a fare Amadeus, ormai ospite ricorrente e graditissimo del Tg1 in cui è solito fare i suoi annunci, ormai giunti praticamente al termine.

Come sappiamo, Fiorello è co-conduttore a sua volta. È stato infatti scelto per la finale del 10 febbraio, mentre la serata di debutto è affidata a Marco Mengoni, vincitore dell’edizione 2023 con il brano Due Vite. E ancora Giorgia, che l’anno scorso è stata in gara con Parole dette male, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, presente sul palco del Teatro Ariston nella serata dei duetti insieme a Olly per una versione speciale di La notte vola. Il Festival di Sanremo 2024 va in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio con la conduzione di Amadeus e, pare, per l’ultima volta.