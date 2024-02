Fiorello a Viva Rai2!: “Amadeus lascia Sanremo e passa alla Nove”

Fonte: Getty Images Amadeus e Fiorello

Il 2 febbraio va in onda l’ultima puntata della settimana per Viva Rai2! e tutti sono pronti a trasferirsi a Sanremo. Nel frattempo Fiorello non manca di punzecchiare Amadeus e a far tremare la Rai con un possibile suo trasferimento alla Nove (ovviamente ironico).

Alessia Marcuzzi svela il nome del nuovo glass di Viva Rai2!

Così, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda salutano il pubblico del Foro Italico prima della grande partenza per Sanremo. In collegamento dall’Ariston, come promesso all’inizio della settimana, c’è Alessia Marcuzzi che svela in diretta l’insegna e il nome del nuovo glass di Viva Rai2!, allestito proprio di fronte al Teatro: si chiamerà Aristonello!.

Alessia è super fantastica e piena di energia come sempre. Con un maxi tailleur grigio e cravatta nera, che ricorda un po’ la divisa delle Iene, fa gli onori di casa a Sanremo, in attesa che tutta la squadra di Fiorello si trasferisca lì.

I fan vanno in brodo di giuggiole e su Instagram: “Alessia è rimasta sempre la stessa….umile .. simpatica…e folle😂😂….😍”. E ancora: “🤣🤣🤣🤣Fantastica❤️”, “Programma bellissimo Viva Rai Due ricco di emozioni ❤️ Grazie Fiore 😍”.

Fiorello e il destino di Amadeus dopo Sanremo

Riflettori sul Festival, dunque, come tutta la settimana, in cui si è parlato della possibile presenza di Sinner e dell’esclusione di Al Bano. Ma la rassegna stampa del giorno non viene trascurata. “È in vendita Villa Certosa, la Neverland di Berlusconi, pensate a soli 500 milioni”, legge Fiorello dalla rassegna stampa. “In omaggio vi daranno anche il famoso vulcano. Vi dico solo che i giardinieri sono i Ferragnez. Vi consiglio di fare subito le vostre offerte prima che qualcuno della Nove ne approfitti!”.

E, tra le varie notizie, non poteva di certo mancare un commento scherzoso dello showman all’annuncio che vede protagonisti Amadeus e lo stesso Fiorello, domenica ospiti di Fabio Fazio.

“Un’altra grande polemica si è scatenata in queste ore, ma io già lo so dove vuole arrivare Amadeus” annuncia. “Dato che questo sarà il suo ultimo Sanremo, lui prima va da Fazio, poi lascia il Festival e quindi passa alla Nove, che paga tantissimo. Così si prende tutti i soldi e si compra Villa Certosa, mentre io dovrò fargli da stalliere!” esclama tra le risate in studio.