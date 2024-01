Amadeus chiama Jannik Sinner a Sanremo, Fiorello a Viva Rai2!: “Ti ha puntato”

Fiorello non risparmia l'amico Amadeus che ha già prenotato Sinner per Sanremo 2024: "Jannik, non puoi capire: ti ha puntato! Ora te lo troverai ovunque..."

Fonte: IPA Fiorello e Amadeus a Sanremo

Amadeus chiama Jannik Sinner perché lo vuole a Sanremo 2024 e Fiorello a Viva Rai2! nella puntata del 30 gennaio prende di mira il suo amico conduttore e mette in guardia il campione del tennis italiano.

Fiorello bacchetta Amadeus dopo la telefonata a Jannik Sinner

È sempre più Sanremo mania, anche a ‘Viva Rai2!‘. A una settimana esatta dal via ufficiale del Festival, Fiorello e tutta la sua banda trattano nuovamente i temi della rassegna più attesa dagli italiani, ormai alle porte, a suon di buonumore.

E torna anche il nome di Jannik Sinner. Nella giornata del 29 gennaio Amadeus ha ufficialmente invitato Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Australian Open, sul palco dell’Ariston. E non poteva mancare oggi la risposta di Fiorello, che come sempre punge l’amico e direttore artistico: “Ha invitato Sinner dicendo ‘non devi cantare né ballare’. Ma perché non lo dici a me?”, ha scherzato in primis. “Jannik, tu non puoi capire. Ti ha puntato! Belzebù ti ha puntato e non ti mollerà. Te lo troverai ovunque!”.

Sinner questo giovedì sarà a Roma, al Quirinale da Mattarella: “Scommetto che vedrai ad un certo punto uno dei corazzieri che si leverà il cappellone e urlerà ‘Sinner, vieni a Sanremo!’. Sarai lì in Val Pusteria e ti ritroverai Amadeus nella tua baita… sarà ovunque! Io so cosa si prova, ormai sono cinque anni”, scherza ancora lo showman.

In puntata poi è stata ospite a sorpresa, in videochiamata, una delle co-conduttrici del Festival: Giorgia. Un’improvvisata, quella di Fiorello, che però ha trovato la cantante già sveglia e davanti alla tv a guardare il programma. Sensazioni pre-Festival? “Sono molto in ansia, sono emozionata e sono agitata”, ha detto Giorgia, che ha poi chiuso la telefonata e mandato i suoi saluti al fianco del compagno Emanuel Lo.

Fiorello su Ilaria Salis

Ma a Viva Rai2 si parla anche di tante altre notizie, non solo Sanremo. E c’è anche spazio per la satira politica. Fiorello ha infatti aperto la puntata parlando del caso di Ilaria Salis, l’attivista da un anno in carcere in Ungheria: hanno fatto il giro del mondo le sue immagini davanti al giudice, in aula, in catene: “È stata arrestata perché ha menato due neonazisti, due naziskin… ma non si toccano i naziskin! Tra l’altro neanche l’hanno denunciata, si vergognavano a dire ‘siamo stati menati da un’attivista italiana’. Tajani, muovetevi perché la vogliamo a casa. E’ in carcere da un anno e non ha fatto niente”.

Viva Rai 2! e la satira politica

Dopo l’appello, i toni tornano più leggeri con la satira politica e ‘L’inciampo africano’, come titola Repubblica: “Si sta aspettando l’accordo di Ursula von der Senegal – ironizza Fiorello -. È un’altra che si occupa di questi affari, tra Africa ed Europa”. Ma a scuotere lo showman è in realtà un’altra notizia: “Questa ve la devo dare con calma, perché mi ha scosso. Bonetti e Rosato passano ad Azione, partito di Calenda. Quindi Azione sono Bonetti, Rosato e Calenda e siamo a tre. Poi chi c’è: la Carfagna… ragazzi, siete quattro, il Burraco è salvo!”.