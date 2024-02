Arisa è stata tra le protagoniste di questo Festival di Sanremo. La sua esibizione sul Suzuki stage in piazza Colombo con il brano La Notte, che le era valso il secondo posto nell’edizione 2012, è stata emozionante nel senso più profondo del termine. Un’emozione resa ancor più speciale da un suo personalissimo record: fino alla vittoria di Angelina Mango, la cantante era rimasta in tutti questi anni l’ultima donna ad aggiudicarsi il primo posto sul podio del Festival. Ed è a lei, la talentuosa figlia dell’indimenticabile Pino Mango, che Arisa ha voluto fare una dedica speciale su Instagram. Lo scettro è passato da una delle voci più raffinate del nostro Paese a una promessa della musica leggera italiana, che ha tutta la vita davanti.

“Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo – ha scritto Arisa sul suo profilo Instagram, condividendo uno scatto che la mostra in tutto il suo splendore con indosso il meraviglioso abito rosa della performance sul palco di piazza Colombo -, ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria, bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa terra e questo mi rende ancora più fiera”.

La vittoria di Angelina Mango è stata motivo di profondo orgoglio per la cantante, al secolo Rosalba Pippa. Fino alla fatidica finale sanremese del 10 febbraio, Arisa era stata l’ultima donna ad aver vinto il Festival dopo il trionfo nel 2014 con il brano Controvento. La figlia di Pino Mango e Laura Valente ha preso in mano questo prezioso scettro, ma c’è di più dietro la dedica che Arisa le ha voluto fare sul suo profilo social.

Le due artiste, divise dagli anni ma accomunate dall’amore per la musica e da un talento indiscusso, sono legate anche dalla terra che le ha cresciute e dove hanno cominciato a muovere i primi passi nel mondo del canto: la Basilicata. Angelina Mango è originaria di Maratea e ha vissuto nella città natale del papà, Lagonegro in provincia di Potenza, mentre Arisa è nata a Genova ma cresciuta a Pignola.

Persino il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si è lasciato andare a un post social nel quale ha elogiato la giovane conterranea: “Angelina Mango è la regina della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Vincono il talento e l’energia della cantante lucana, figlia dell’indimenticabile Pino Mango. La Basilicata tutta oggi è in festa per lei. Ad maiora, Angelina, vola sempre più in alto!”.

Orgoglio lucano a parte, Arisa su Instagram non ha soltanto voluto ribadire quel che la accomuna alla giovane cantante, ma soprattutto volgerle la dedica più bella: “Che tu possa, cara Angelina Mango, arrivare lontano rimanendo sempre comoda dentro te stessa“. Un messaggio forte che inevitabilmente fa tornare alla mente le parole che Arisa ha condiviso sui social in molte occasioni, in un percorso di accettazione di sé che oggi l’ha portata a essere una donna di 41 più consapevole e forte, pur custodendo le proprie fragilità.

“Ti meriti tutto e sapevo che sarebbe successo dal primo momento che ti ho vista tanti tanti anni fa – ha concluso -. Sei grande! Ti voglio bene”.